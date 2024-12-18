菲律賓女子涉運毒去印尼被判死刑　監禁近15年後獲移送回國

一名菲律賓女子在2010年因為被指偷運2.5公斤海洛英到印尼，一度在印尼被判處死刑。在經歷近15年的監禁後，在兩國政府商討後獲准回國受刑，並在周三（18日）返回馬尼拉與家人團聚。

39歲的菲律賓女子韋羅索（Mary Jane Veloso），因為在2010年4月於日惹市的機場被捕，印尼當局在她身上搜出2.6公斤的海洛英，其後被印尼判處死刑，並正等候執行。不過在時任菲律賓總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）的協助下，令她最後時刻爭取到緩刑，原因是招募好的女子最終因為販賣人口被捕，韋羅索成為控方的證人。