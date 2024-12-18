菲律賓女子涉運毒去印尼被判死刑　監禁近15年後獲移送回國

一名菲律賓女子在2010年因為被指偷運2.5公斤海洛英到印尼，一度在印尼被判處死刑。在經歷近15年的監禁後，在兩國政府商討後獲准回國受刑，並在周三（18日）返回馬尼拉與家人團聚。
39歲的菲律賓女子韋羅索（Mary Jane Veloso），因為在2010年4月於日惹市的機場被捕，印尼當局在她身上搜出2.6公斤的海洛英，其後被印尼判處死刑，並正等候執行。不過在時任菲律賓總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）的協助下，令她最後時刻爭取到緩刑，原因是招募好的女子最終因為販賣人口被捕，韋羅索成為控方的證人。
仍需在菲律賓服刑
韋羅索在今日返回菲律賓，她在機場與家人見面，在記者會上她表示：「這是我新的人生，我會在菲律賓有一個新開始。我要回家了，因為我的家庭都在，還有我的孩子在等我。」原本育有2個孩子的韋羅索指，她是受一位教會的教父母女兒遊說，前往印尼接受一份女傭的工作。該女子的一名男性朋友，更為她提供新的衣服及行李，然而她並不知道這些衣服及行李內藏有海洛英。韋羅索的案件當時在菲律賓獲得廣泛關注及同情，也促使菲律賓政府的介入。
根據菲律賓與印尼政府的協議，韋羅索仍需要在菲律賓服刑，不過菲律賓總統的小馬可斯（Ferdinand Marcos）仍可以對她作出特赦，而她目前需要還柙在馬尼拉的女子監獄。