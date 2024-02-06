菲律賓指中國黑客試圖入侵政府網站　中方：屬惡意揣測無端指責

菲律賓表示，有中國黑客試圖攻擊菲律賓總統和政府部門的網站和電郵系統，但被當局阻擋，菲律賓海警說可能與兩國海上爭議有關，正請求中國政府協助防範進一步的攻擊。中國駐菲律賓大使館回應指，菲方個別官員和傳媒在沒有事實依據的情況下，對中國進行惡意揣測和無端指責。

菲律賓資訊及通訊科技部表示，上月有黑客試圖入侵菲律賓總統小馬可斯的電郵和個人網站、資科部的電郵系統，以及全國海岸監視中心的網站，但都不成功，追查黑客使用的IP地址後，發現黑客是來自中國，並使用國企中國聯通的服務。資科部表示，無法確認有政府與黑客攻擊事件有關，強調菲律賓並非要將事件歸咎於任何國家，正請求中國政府協助，防範進一步攻擊。菲律賓海岸防衛隊發言人接受當地傳媒訪問時承認，他們的網站遭到黑客攻擊，不排除事件與菲中兩國在南海的主權爭議有關。