菲律賓火山蒸氣噴發及蒸氣岩漿噴發 2400公尺濃煙衝天

據菲律賓國家通訊社（PNA）3日報道，儘管有報導稱塔爾火山（Taal Volcano）發生了蒸氣噴發及蒸氣岩漿噴發，但根據監測機構評估，該火山仍處於1級警報（低度不安）的狀態，菲律賓總統小馬可仕稱官方可以掌握局勢。
據中央社稍早報道，菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）於3日發布通告，塔爾火山2日發生1次蒸氣噴發（phreatic eruption），時間約1分40秒，以及1次蒸氣岩漿噴發（phreatomagmatic eruption），時間約11分鐘。
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政府能夠掌控局勢
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）3日聲稱，因應火山噴發災難的標準作業流程（SOP）已經到位，並表示相信相關政府機構和人員能夠掌控局勢。
小馬可仕稱，根據PHIVOLCS的評估，公眾不必擔心，並向公眾保證，若有需要，受災者將被轉移出危險區域。
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全球最小活火山
據悉，菲律賓塔爾火山有著「全球最小活火山」之稱，位於大馬尼拉地區以南約50公里的湖泊當中，火山口高度海拔311公尺。據菲媒稍早報導，2日下午，塔爾火山一度噴出高達2400公尺的火山煙。PHIVOLCS觀測到主火山口湖中岩漿上升，已禁止民眾及遊客進入塔爾火山所在的小島，且不得在塔爾火山所在的湖泊搭船，飛機也不得靠近塔爾火山。
據報道，菲官方警告，塔爾火山蠢動可能引發諸多危險，包括蒸氣或氣體引起的火山噴發、火山地震、火山灰以及有害氣體的累積。
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