菲律賓火山蒸氣噴發及蒸氣岩漿噴發 2400公尺濃煙衝天

據菲律賓國家通訊社（PNA）3日報道，儘管有報導稱塔爾火山（Taal Volcano）發生了蒸氣噴發及蒸氣岩漿噴發，但根據監測機構評估，該火山仍處於1級警報（低度不安）的狀態，菲律賓總統小馬可仕稱官方可以掌握局勢。

政府能夠掌控局勢

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）3日聲稱，因應火山噴發災難的標準作業流程（SOP）已經到位，並表示相信相關政府機構和人員能夠掌控局勢。

小馬可仕稱，根據PHIVOLCS的評估，公眾不必擔心，並向公眾保證，若有需要，受災者將被轉移出危險區域。