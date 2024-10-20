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國際
2024-10-20 17:21:51

菲律賓火鍋店中國男遭同胞連開7槍殺死 疑涉網絡賭博(有片)

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黑衣男向赤膊男連開7槍攞命。(互聯網)

黑衣男向赤膊男連開7槍攞命。(互聯網)

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菲律賓馬卡蒂一間火鍋店上周四發生槍擊案，一名男子被另一男子在店內近距離連開7槍殺死，駭人過程被房間內的閉路電視拍下，據報死者及兇徒均為中國人。中國駐當地使館稱已介入處理案件，並確認有一名中國公民死亡。而火鍋店負責人已被警方扣查。有消息，案件可能涉及網絡賭博生意糾紛。

菲律賓火鍋店槍擊｜連開7槍後說「他活不了」

案發於上周四(17日)凌晨2時30分，閉路電視片段可見一名黑衣男子在火鍋店一房間內，向一名上身赤裸男子連開7槍。在場一名白衣女子大驚說「怎麼辦」，並堅走不走，想把中槍男送院，黑衣男叫她走，並說「他活不了」。現場還有一名藍衣男坐著不動，白衣女再次拒絕離開後，黑衣男對藍衣男說：「照顧好丹丹。」然後逃去。

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案發經過連環圖︰

菲律賓火鍋店槍擊｜白衣女傳為槍手前女友 死者現任女友

菲媒昨報道，警方已掌握兩名疑犯的身份；另有消息稱，店外閉路電視拍下了疑犯及同黨逃走時所乘的汽車車牌。

據報兩名疑犯為「子安」及「寶龍」，已經離開馬卡蒂地區，目前警方正調查案件是否涉及生意糾紛。有消息人士透露，案發地點位處一個網絡博彩園區附近，案件可能涉及網絡賭博生意糾紛。另有消息指，白衣女是黑衣男的前女友，而中槍者則是她現任男友，但據報白衣女聲稱不認識槍手。

案發片段︰

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