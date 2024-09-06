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國際
2024-09-06 15:45:00

菲律賓珊瑚礁大片疑被塗鴉寫「韓國名字」　當局懸紅緝兇(有片)

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菲律賓珊瑚礁大片疑被塗鴉寫「韓國名字」，當局懸紅緝兇。(處女島。網上圖片)

菲律賓珊瑚礁大片疑被塗鴉寫「韓國名字」，當局懸紅緝兇。(處女島。網上圖片)

菲律賓薄荷島是當地著名的觀光及潛水勝地，不過日前有民眾發現，海中的瑚礁遭人為惡意破壞，寫上疑似韓文名字的羅馬拼音。對此，當地政府相當氣憤，除了暫時將該潛水點關閉外，還懸紅緝兇。

綜合報道，菲律賓潛水教練Danilo Menorias早71日在保和省邦勞市薄荷島的處女島(Virgin Island)附近，發現水中的珊瑚礁遭到人為惡意破壞，其後在830日再次發現，該區域有更多珊瑚礁遭到破壞刻有「MOJAK」、「MIN」等疑似韓文名稱的羅馬拼音。Danilo將相片上傳社交平台，引起民眾及相關部門注意。

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菲律賓潛水教練Danilo Menorias發現水中的珊瑚礁遭到人為惡意破壞。(FB) 上面還刻有「MOJAK」、「MIN」等疑似韓文名稱的羅馬拼音。(X) 上面還刻有「MOJAK」、「MIN」等疑似韓文名稱的羅馬拼音。(X)

當局暫時禁止當地任何潛水活動

菲律賓環境天然資源部與保和省當局也於831日造訪該地點，證實有破壞行出現，並在2日開始，暫時禁止任何潛水活動，在該潛水點進行。保和省省長Eriko Aristotle Omentado表示，省政府已對此事件展開調查，並將對那些對珊瑚礁破壞負有責任的人採取法律行動。同時指出，當局懸賞5萬比索(7,000港元)的懸賞金，希望能盡快抓到「兇手」。

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