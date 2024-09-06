菲律賓珊瑚礁大片疑被塗鴉寫「韓國名字」　當局懸紅緝兇(有片)

菲律賓薄荷島是當地著名的觀光及潛水勝地，不過日前有民眾發現，海中的瑚礁遭人為惡意破壞，寫上疑似韓文名字的羅馬拼音。對此，當地政府相當氣憤，除了暫時將該潛水點關閉外，還懸紅緝兇。

綜合報道，菲律賓潛水教練Danilo Menorias早於7月1日在保和省邦勞市薄荷島的處女島(Virgin Island)附近，發現水中的珊瑚礁遭到人為惡意破壞，其後在8月30日再次發現，該區域有更多珊瑚礁遭到破壞刻有「MOJAK」、「MIN」等疑似韓文名稱的羅馬拼音。Danilo將相片上傳社交平台，引起民眾及相關部門注意。