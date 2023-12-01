菲律賓綁架案｜6名中國公民被綁失蹤約一個月　警方證其中4人已被撕票

菲律賓綁架｜早前警方已發現一男一女遺體，疑是遭綁架的6名中國人中的兩人。(互聯網)

10月30日，6名武裝綁匪闖入菲律賓馬尼拉南部高檔社區，綁架6名中國公民及3名菲律賓人，被綁菲律賓人不久全部獲釋。經過近一個月的追查，就6名中國公民情況，菲律賓警方表示，已尋獲其中4人的屍體，另外兩人仍然下落不明。至於綁架動機仍未明確，警方表示綁匪並未向家屬提出贖金要求。

事情過去近一個月後，菲律賓警察總署11月28日在記者會上表示，遭綁的6人中，已有4人的屍體被尋獲，其中2人是透過DNA進行比對，另外2人是透過身上所穿衣物辨識身分。

綁架動機仍未明確

警方表示，11月6日先是在英凡塔鎮（Infanta）一處高速公路沿線的懸崖底部，發現了兩具腐爛的遺體，從中取下了DNA樣本，與肉參曾先生的母親的DNA樣本進行比對，發現兩具遺體是兄弟，DNA特徵與母親一致。

警方又稱，另外2名受害者的遺體，則是被丟棄在黎剎省羅德里格斯鎮（Rodriguez），警方透過受害者被綁架時所穿的衣服，識別出了她們的身份，目前警方正在等待DNA檢驗結果出爐。