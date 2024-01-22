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國際
2024-01-22 10:39:00

菲律賓總統乘專機睇Coldplay演唱會被批評 總統團隊指安全考量

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菲律賓總統乘專機睇Coldplay演唱會被批評 總統團隊指安全考量

菲律賓總統乘專機睇Coldplay演唱會被批評 總統團隊指安全考量

英國天團Coldplay在2023年展開亞洲巡演，1月19日赴菲律賓首都馬尼拉開演唱會。有菲律賓民眾拍下，菲國總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.），當天帶著妻子乘專機到場欣賞演唱會，挨批是「耍特權」。

Coldplay19日在菲律賓展開演唱會，舉辦地點選在亞洲最大室內體育場「菲律賓體育場（The Philippine Arena）」，當日共4萬名粉絲到場共襄盛舉，光是排隊進場就要等上一段時間，附近交通也出現塞車。

菲律賓民眾拍下小馬可斯搭直升機到Coldplay演唱會場館的畫面。（X@wawam） 小馬可斯帶妻子一同欣賞Coldplay演唱會。（IG@lizamarcos） Coldplay在菲律賓馬尼拉開演唱會，引致附近嚴重塞車。（Coldplay FB） Coldplay在菲律賓馬尼拉開演唱會，引致附近嚴重塞車。（Coldplay FB）

有民眾拍下，總統小馬可斯和第一夫人Liza Araneta-Marcos也到場欣賞表演，不過他們搭乘的不是「專車」，竟然是「專機」。網上圖片所見一輛直升機緩緩停在場館附近空地，接著總統偕妻子下機，其他包括安保人員在內，還有另外3輛直升機停在附近，如此大陣仗出動，引發民眾不滿。不少菲律賓人民在網路上質疑，納稅人的錢被用作享樂，有人表示「使用總統直升機等官方資源，就有機會被指濫用權力及政府資源」。更有網友怒批「我們支付了直升機的使用費、燃油費和保安費，可能甚至還為總統一行人支付了演唱會門票費用。」

對於爭議，總統安全團隊發表聲明回應，提到當晚有4萬多人湧入體育館，導致沿途出現了無法預料的交通擠塞，對總統的安全構成威脅，所以才會安排搭乘專機。馬尼拉的交通狀況一直以來都相當不好，連Coldplay主音基斯馬田（Chris Martin）都在台上調侃「我看過很多塞車狀況，但你們是全球第一名。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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