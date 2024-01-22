菲律賓總統乘專機睇Coldplay演唱會被批評 總統團隊指安全考量

英國天團Coldplay在2023年展開亞洲巡演，1月19日赴菲律賓首都馬尼拉開演唱會。有菲律賓民眾拍下，菲國總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.），當天帶著妻子乘專機到場欣賞演唱會，挨批是「耍特權」。

Coldplay19日在菲律賓展開演唱會，舉辦地點選在亞洲最大室內體育場「菲律賓體育場（The Philippine Arena）」，當日共4萬名粉絲到場共襄盛舉，光是排隊進場就要等上一段時間，附近交通也出現塞車。