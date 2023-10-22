菲律賓聲稱中國海警船撞補給船　中方反駁操作合理合法專業

菲律賓指控中國海警船，在南海撞向菲律賓的補給船隻。中國海警局就指，菲律賓非法侵入仁愛礁，中方在現場的操作合理合法、專業規範，事件責任完全在菲方。

菲律賓在周日（22日）派出船隻前往仁愛礁，聲稱為當地的菲律賓基地補給。馬尼拉當局發放影片，指控中國的海警船作出危險的攔截行為，妄顧菲律賓的船員安全。