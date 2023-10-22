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國際
2023-10-22 19:02:40

菲律賓聲稱中國海警船撞補給船　中方反駁操作合理合法專業

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菲律賓發布指中國海警船撞向菲方補給船。(美聯社)

菲律賓發布指中國海警船撞向菲方補給船。(美聯社)

菲律賓指控中國海警船，在南海撞向菲律賓的補給船隻。中國海警局就指，菲律賓非法侵入仁愛礁，中方在現場的操作合理合法、專業規範，事件責任完全在菲方。

菲律賓在周日（22日）派出船隻前往仁愛礁，聲稱為當地的菲律賓基地補給。馬尼拉當局發放影片，指控中國的海警船作出危險的攔截行為，妄顧菲律賓的船員安全。

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菲律賓發布指中國海警船撞向菲方補給船。(美聯社) 菲律賓發布指中國海警船撞向菲方補給船。(美聯社) 菲律賓發布指中國海警船撞向菲方補給船。(美聯社)

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓非法侵入仁愛礁，中方在現場的操作是合理合法、專業規範，批評菲律賓不顧中方一再勸阻及警告，仍派出兩艘運輸船及兩艘海警船前往當地，擅闖中國南沙群島的仁愛礁鄰近海域，企圖向非法坐灘軍艦，運送違規建築物資。

中國反指菲律賓不顧勸阻及警告

並稱中國海警船是在多次喊話警告無效，依法對菲方船隻採取管制措施，並對菲方運送食品等必要生活物資，作出臨時特殊安排。甘羽又指菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式接近中方船隻，導致發生碰撞。中方強調對南沙群島及附近海域擁有無可爭辯的主權，敦促菲方立即停止侵權行徑。又指中國海警將依法在中國管轄海域，持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權與海洋權益。

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