菲律賓華人憶綁架逃生經過　綁匪持衝鋒槍當街捉人

近日，兩名中企高管在菲律賓遭綁架遇害引發關注，有網友在社交網站上發文詢問：「只是個案嗎？還能安心去出差旅遊嗎？」對此，有網友分享表示自己的朋友就曾在菲律賓遭綁架，至今心有餘悸。5日，內媒《新京報》聯絡到這位分享者的朋友、當事人王剛（化名），他向媒體講述了這段恐怖經歷。

吉普車不易把人推上去

據王先生講述，他在菲律賓做房屋租賃生意，2022年8月底，有一個說中文的人聯絡他，說要租一套房子，約他去指定地點簽合同。事發當天晚上8點半左右，他到達約定地點在車上等人時，突然來了一輛吉普車，車上有4個菲律賓人，其中3人拿着衝鋒槍下車，衝過來把他的車窗打碎，然後強行將他拖下車。

王先生表示，當時他心想自己沒錢交贖金，被抓住肯定會完蛋，於是一直拼命掙扎，菲律賓綁匪見狀便拿槍托不停打他。他說當時旁邊是賭場，附近社區也有很多保安，但保安看到綁匪的衝鋒槍都被嚇跑了。所幸綁匪的吉普車不容易把人推上去，他在快被推進吉普車裏的前一刻掙脫，跑進旁邊的社區逃過一劫。