菲律賓被綁架6名中國人疑遭撕票 工地發現一男一女遺體遭反綁雙手

有6名中國公民10月30日於首都馬尼拉大都會地區文珍俞巴市(Muntinlupa)一個高級別墅社區的寓所內遭綁架，疑已遭撕票殺害。菲律賓警方上周六於鄰近的內湖省(Laguna)亞洛米諾斯鎮(Alaminos)一個建築工地內發現一男一女的遺體，被裝在布袋內，雙手鎖上手銬反綁背後。根據初步觀察，憑死者身體外表認為他們是中國人。警方11月1日於黎剎省(Rizal)塔奈市(Tanay)公路旁山溝也發現兩具遺體，其後於6日又在該公路旁的懸崖下發現兩具腐爛遺體。目前仍未核實有關遺體的身份。有報道指，被發現的遺體部分身體赤裸，有遭毒打或虐待的痕跡。

據悉，有3名為菲律賓人連同那6名中國人被綁架，3人不久後獲釋，但6名中國人一直下落不明。警方當時稱，不知案件是否綁架勒索，或有其他動機。當地傳媒指，那3名菲律賓人受僱於被綁架的中國人Ceng Chi Liang，綁匪綁住眾人雙手和蒙住眼睛帶走。當地華人表示，其中一名被綁者疑似是一名在菲律賓當地多年、經營著不少生意的中國人，其在當地華人圈人脈較廣，同時被綁架的還有其妻兒等家人。據內地傳媒「紅星新聞」引述知情人士稱，被綁架的人是馬尼拉一個華商公益協會擔任會長的曾先生夫妻二人、曾先生的哥哥夫妻二人，以及曾先生哥哥年僅12歲的兒子，還有一人身份不明。

菲律賓綁架｜上月起接連有中國人遭綁架 害者拒透露詳請

當局對多名中國公民接連被綁架，並在殺害後遭棄屍於卡拉巴松(Calabarzon)多個地區感到擔憂，要求警方調查它們是否有關聯。警方表示，綁架中國國民的組織相信是各自獨立行動。當地傳媒稱，馬尼拉周邊連串中國人被綁架事件由10月開始，最新一宗於上周五。於八打雁市(Batangas City)，上周五凌晨3時，居民發現28歲中國男子Liu Xin於街上遊蕩，原來他稍早前於馬尼拉附近的帕賽市(Pasay City)被綁架。

他向警員稱，遭4名中國同胞綁架，因未能償1,000萬披索(約139萬港元)債項，但他拒透露為何欠巨債。來自遼寧省遼陽市的他亦拒絕透露在菲律賓工作的公司名字和綁架詳情。10月16日，兩名中國男子則在帕拉納克被綁架，其後被找到。綁匪有7人，當中包括中國人。10月30日，一名29歲中國女子遭綁架，並勒索100萬披索(約13.9萬港元)和一輛寶馬房車。該女子於11月3日自行逃脫並向鄰近居民求助獲救。