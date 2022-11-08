菲律賓記者疑揭貪腐被殺　警指懲教長為幕後黑手

菲律賓的一名電台傳媒人在上月被槍殺，菲律賓警方調查指，該國的懲教長是幕後黑手。

63歲的Percival Mabasa上月3日駕車返回電台錄音室時，在首都馬尼拉的郊區被人槍殺，是總統小馬可斯上任後，第2個被殺的記者。Percival Mabasa過去亦經常批評前總統的杜特爾特，這位電台的傳媒人早前曾指懲教部門首長的Gerald Bantag涉及貪污。

當地的司法部門首長表示，Gerald Bantag可能是該國涉及有關重大罪案的最高級官員。而Gerald Bantag的副手Ricardo Zulueta，亦被警察控以多宗的謀殺罪。至於涉案的槍手，就在其樣貌遭保安鏡頭拍到之後向警方自首。Gerald Bantag與Ricardo Zulueta同被指涉及另一宗涉及一名在獄中罪犯的謀殺案，該遇害者被指是向槍手落指示的人。

Gerald Bantag上月就向電視台否認案件，而檢察部門正檢視證據，並決定是否提上法院裁決。

菲律賓記協批政府無能

菲律賓全國記者聯盟早前對Percival Mabasa的遇害指：「在馬尼拉所發生的事，說明當局無力去保護記者以及一般公民的安全。」根據無國界記者的數字，在過去30年，菲律賓有至少187名傳媒人被殺，而菲律賓的新聞自由排名在180個國家及地區中排名147，比去年再跌9位。