菲律賓記者金鏈被搶兼遭開兩槍身亡　聽眾目擊血案嚇呆(有片)

據指槍手裝成聽眾闖入 廣播室

由於鏡頭沒有拍到槍手身影,警方翻查所有CCTV作進一步調查。暫時只知道槍手裝成聽眾,闖入Juan Jumalon家中的廣播室,開槍將他射殺並搶走金鏈,之後會合在外把風的同黨,坐電單車逃逸。Juan Jumalon的妻子聽到槍響入內查看,赫見丈夫全身是血,急忙將丈夫送醫,可惜返魂乏術。

菲律賓總統小馬可斯(Ferdinand Marcos Jr.)對槍殺事件表示強烈譴責,並且下令各地警方全力將凶嫌逮捕歸案。菲律賓新聞自由監督機構國家記者聯盟(National Union of Journalists of the Philippines)表示,Juan Jumalon是國內自1986年至今第199個遇害記者,亦是「本屆政府的第四位」。