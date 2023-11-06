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國際
2023-11-06 15:48:00

菲律賓記者金鏈被搶兼遭開兩槍身亡　聽眾目擊血案嚇呆(有片)

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菲記者金鏈被搶兼遭開兩槍身亡，聽眾目擊血案嚇呆。(FB)

菲記者金鏈被搶兼遭開兩槍身亡，聽眾目擊血案嚇呆。(FB)

菲律賓一名電台記者廣播現場遭開兩槍身亡，槍手更在鏡頭前搶走死者身上金頸鏈，令眾多聽眾無預警下直擊驚悚槍殺搶劫案過程。警方正在調查槍手身分，尚未確定案件是否與死者工作有關。

Juan Jumalon是國內自1986年至今第199個遇害記者。(FB) Juan Jumalon事發前在設於家中的廣播室正以社交平台Facebook進行直播。(X)

事發於周日(5)清晨約5時半。綜合報道，被稱為「DJ Johnny Walker 」的57歲電台記者Juan Jumalon是西米薩米斯省廣播電台記者，Juan Jumalon於事發當日，在設於家中的廣播室正以社交平台Facebook進行直播，事發前一刻，他停了一下，抬頭看了鏡頭後方，接著傳出兩聲槍響，Juan Jumalon隨即倒臥在椅子上，背景音樂則持續播放，槍手更在Juan Jumalon倒下後，走上前搶走他身上的金頸鏈，眾多聽眾目擊整個驚悚過程。

菲律賓警方通緝一名40歲以上的疑犯（CNN截圖） 菲律賓警方通緝一名40歲以上的疑犯（CNN截圖）

據指槍手裝成聽眾闖入廣播室

由於鏡頭沒有拍到槍手身影，警方翻查所有CCTV作進一步調查。暫時只知道槍手裝成聽眾，闖入Juan Jumalon家中的廣播室，開槍將他射殺並搶走金鏈，之後會合在外把風的同黨，坐電單車逃逸。Juan Jumalon的妻子聽到槍響入內查看，赫見丈夫全身是血，急忙將丈夫送醫，可惜返魂乏術。

菲律賓總統小馬可斯(Ferdinand Marcos Jr.)對槍殺事件表示強烈譴責，並且下令各地警方全力將凶嫌逮捕歸案。菲律賓新聞自由監督機構國家記者聯盟(National Union of Journalists of the Philippines)表示，Juan Jumalon是國內自1986年至今第199個遇害記者，亦是「本屆政府的第四位」。

有片(慎入)

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