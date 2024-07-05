菲律賓警拘中國孕婦　與夫領導綁架集團專綁本國同胞

菲律賓警方在帕賽市（Pasay）一棟高級公寓內，逮捕一名中國孕婦，她涉嫌與丈夫及同夥合謀，綁架勒索在菲律賓的中國人。

據菲律賓《GMA News》於3日發布的報道，一名據稱是菲律賓綁架勒索集團首腦之一的中國孕婦，在帕賽市被捕，據悉贖金是以加密貨幣的形式支付。

在新聞畫面中，數名菲律賓檢調人員，包圍著一名身穿黑衣及灰色吊帶褲裝的孕婦，並用手機播放跟監畫面，對她說道「這是你吧？我們將逮捕你」，只見疑犯默默點頭。

未知是否涉內地藥企高管撕票案

菲律賓移民局逃犯搜查組組長倫德爾施（Rendel Sy）在接受採訪時表示：「該集團在菲律賓綁架中國人。這名孕婦在集團中負責聯繫潛在受害者上鉤，當受害者與他們約定在某個地方會面時，該綁架集團負責下手綁架的綁匪，就會埋伏在地點周圍，抓準時機將受害人挾持綁架。」

目前，菲律賓當局並未表示，該孕婦所屬集團與日前發生的內地藥企高管被綁架撕票案有關。據稱，這個犯罪集團會向受害者家人強索贖金，並以加密貨幣的形式收取贖金。