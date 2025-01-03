菲律賓跨年534人放煙花炮仗受傷　28人需截肢

菲律賓衞生部(DOH)周四(2日)公佈，有逾500人在新年狂歡中被煙花炮仗炸傷，其中28人需要截肢，而傷者大部分是兒童和青少年。

菲律賓衞生部在多個社交平台專頁公布數據，指有534人在跨年時被煙花炮仗炸傷，許多受害者是被他人燃放的煙花炮仗炸傷。雖然今年跨年的爆竹傷者數字低於去年的600人，但當部門指，至少322名傷者是兒童和青少年，多數為男性，有28人必須截肢。而且傷者數字仍然可能增加。