菲律賓跨年534人放煙花炮仗受傷　28人需截肢

菲律賓衞生部(DOH)周四(2日)公佈，有逾500人在新年狂歡中被煙花炮仗炸傷，其中28人需要截肢，而傷者大部分是兒童和青少年。
菲律賓衞生部在多個社交平台專頁公布數據，指有534人在跨年時被煙花炮仗炸傷，許多受害者是被他人燃放的煙花炮仗炸傷。雖然今年跨年的爆竹傷者數字低於去年的600人，但當部門指，至少322名傷者是兒童和青少年，多數為男性，有28人必須截肢。而且傷者數字仍然可能增加。
衞生部：部分爆竹未被禁止但依然危險
衞生部提醒，雖然部分種類的爆竹未被政府禁止，但依然危險，兒童燃放爆竹時，家長應在旁監督。此外，即使傷口很小仍應就醫，以免感染破傷風。
另一方面，民眾跨年狂歡除了爆竹傷患之外，在一些地區也留下成堆的垃圾，令地方政府相當頭痛。由於地方清潔隊也同時休假，許多垃圾堆積在戶外，造成衞生隱患。所幸大部份地方政府2日已開始出動垃圾車清運。
香港禁止藏有及燃放煙花炮仗
根據香港法律第295章危險品條例第6條，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款2.5萬元及監禁6個月。 危險品（一般）規例第59條亦訂明，未領有許可証燃放或致使他人燃放煙花爆竹屬違法。 任何人觸犯此項規定如循簡易程序定罪，可被罰款2,000元。