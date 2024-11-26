菲律賓馬尼拉大火燒8小時！貧民窟成廢墟　8000人流離失所（有片）

菲律賓首都馬尼拉的沿海貧民區，在11月24日突然發生大火，火勢熊熊燃燒了近8個小時，導致至少2千戶家庭無家可歸。 一場大火將馬尼拉普丁巴托島上密集的高腳屋燒成廢墟。據CNN報道，馬尼拉消防區表示，當日上午8點突然發生的大火一直持續到下午4點，大約1千棟房屋被摧毀，8千人流離失所。當局仍在調查火災原因，然而馬尼拉貧民窟的火災往往是由電線走火或石油氣桶氣爆所引發，目前還沒有人員傷亡的立即報告。

居民︰生計都毁了 也沒有家 從現場的照片可以看到，居民乘坐臨時搭建的木筏逃入大海，其他人則爭先恐後地搶救自己的財物。一位居民哀痛表示，「我感覺很糟糕，因為我們的生計都毁了，也沒有家。一切都消失了。我們不知道如何吃飯，現在的處境非常糟糕，而且聖誕節就快到了。」

馬尼拉最大貧民窟 約有65萬人居住 馬尼拉市長拉Maria Sheilah “Honey” Lacuna-Pangan在11月25日到災區視察，並問候在臨時帳篷中過夜的災民。她向災民表示：「請耐心等待，我們將繼續提供協助。沒有人希望這種情況發生。」 她也呼籲災民先疏散到臨時避難所，那裡將提供食物和生活用品。 據悉普丁巴托島是馬尼拉最大的貧民窟地區，約有65萬人擠在此生活，居住品質相當糟糕。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

❗️🔥🇵🇭 - A huge fire swept through the Isla Puting Bato district of Manila, Capital of the Philippines, destroying approximately 1,000 homes.



The fire, which started on the second floor of a house, sent flames and smoke into the air, visible throughout the city.



No casualties… pic.twitter.com/NhWikosppT — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 24, 2024