菲律賓馬尼拉機場的士劏台灣客　行4公里收逾1400元還鎖門威嚇

近日菲國民眾Mery-ann Falsario在Facebook上稱，男友從一個菲國旅遊FB群組發現有台灣旅客投訴劏客的士司機，並和她分享。
據帖文所示，事主在馬尼拉機場第3航廈準備前往第4航廈，本來有接駁車可搭，但警衛表示：「現在已經沒接駁車了，出航廈找穿紅色衣服的計程車司機搭車。」
同樣路程最多不到42.4港元
他們上車後詢問司機收費，對方跟坐在副駕的男子卻完全不搭理，只是繼續開車，事主覺得不對勁，於是開始錄影跟拍照蒐證，而到了第4航廈，司機才展示「服務計價表」，聲稱由機場核可。
按表上顯示，每名旅客到第一航廈價格11,500披索（約1,624港元）、第2航廈12,000披索（約1,695港元）、第3航廈13,500披索（約1,907港元）、第4航廈10,300披索（約1,455港元）。」至於菲律賓常用的叫車程「Grab」，同樣路程最多不到300披索（約42.4港元），價格天差地遠，事主因此不願付錢。
菲律賓交通部長也關心事件
雙方僵持不下之際，司機竟突然把門鎖上不讓他們下車，最後交涉後，司機「勉強」依「當地菲律賓人價格」，收費5200披索（約735港元）才放人，而細看司機拿出的計價表，上頭竟還冒印了菲律賓觀光部和馬尼拉國際機場的標誌，下方寫着：「遵守機場政策。違反機場政策將受菲律賓法律處罰。」
事主在文中也質疑機場警衛跟該名司機是否同謀。菲律賓觀光部台灣分處和馬尼拉警察機關事後則私訊事主，表示目前正追查這2名司機，菲律賓交通部長也親自說明，指出已禁止涉事的士司機到機場營業。
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