菲律賓「公雞酒店」獲健力士世界紀錄　為求完美全幢無窗

菲律賓西內格羅省的一處度假村，有一座公雞造型的酒店。（圖／翻攝自健力士世界紀錄官網）

在菲律賓西內格羅省的小鎮上，矗立著一座非常獨特且巨大的地標：一座公雞造型的建築。這座新地標位於「Campuestohan高地度假村」，於今年的9月正式獲得健力士世界紀錄，成為世上最大的「雞型建築物」。

想留下一份偉大的遺產

據CNN旅遊報道，這座高聳的六層樓建築高近35米，擁有15個房間，全部配備空調。不過，房間沒有窗戶，因為開窗會「破壞外觀雞毛的效果」。

這棟建築是來自地主Ricardo Tan的創意，他是菲律賓當地的政治家。他表示，他一直想在「這個平凡的世界上留下一份偉大的遺產」。會想到用雞的造型，是想要紀念鬥雞對內格羅人民的重要性。而整個工程進度相當快，概念化和規劃花了不超過六個月的時間，於2023年6月10日開始施工，於今年9月8日竣工並獲得健力士世界紀錄認證。