菲犯罪集團將核廢料當貴金屬販賣 涉逾120公斤鈾 首腦住家遭核污染(有片)

執法人員穿上保護衣，處理檢獲的核廢料以及懷疑受核污染的物品。(互聯網)

NBI人員經過長時間跟蹤監控，於10月18日在大馬尼拉地區的巴賽市(Pasay)採取行動，拘捕3人，並檢獲20公斤貧鈾條及3公斤黑色粉末，檢驗顯示其對鈾235和鈾238呈陽性反應。集團首腦於10月28日落網，經放射性檢測後證實，他的住所已嚴重受到鈾污染，已被封鎖進行核安全處理。

NBI周一(9日)公布案情，指該局接獲菲律賓核子研究所(PNRI)通報，稱有不法集團販賣貧鈾，向買家謊稱是貴金屬。

菲律賓執法當局破獲一個犯罪集團，涉嫌將貧鈾等核廢料當作貴金屬販賣，拘捕4人，並檢獲超過120公斤放射性物料。菲律賓國家調查局(NBI)表示，這是菲律賓同類案件的首例。

檢獲逾100公斤鈾

NBI人員其後陸續於10月28日、11月8日及9日在南部的卡加延德奧羅市(Cagayan de Oro)和中部曼達威市(Mandaue)，查獲大批金屬，同樣呈鈾235和鈾238陽性反應，合共約100公斤。

貧鈾(depleted uranium)是核燃料製程中的副產物，屬於核廢料。PNRI指，貧鈾可用於製造核武，若落入恐怖分子手中，將構成國家安全威脅。此外，貧鈾的化學毒性和放射性會嚴重危害人體健康。

未知多少貧鈾流入市面

NBI稱，4名疑犯從中部的宿霧取得貨源，將被控違反菲律賓原子能管制法等罪名。暫未清楚有多少貧鈾已流入市面。