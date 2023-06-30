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2023-06-30 13:54:00

萬千寵愛｜女嬰出生2日已擁近5000萬資產　第一份禮竟是近1000萬豪宅

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富豪Barrie Drewitt-Barlow。(網上圖片) 女嬰出生2日已擁近5000萬資產，第一份禮竟是近1000萬豪宅。(IG) 富豪Barrie Drewitt-Barlow於上周六(24日)喜獲孫女。(IG)

英國51歲富豪Barrie Drewitt-Barlow於上周六(24)喜獲孫女，他已為剛出世2日的孫女買了一間價值100萬英鎊(折合近1,000萬港元)的房屋，其前夫亦為孫女設立了500萬英鎊(折合近5,000萬港元)的信託基金。

Barrie1999年與前夫Tony Drewitt-Barlow透過代孕生下一對龍鳯胎，取名為SaffronAspen，並成為英國第一對同性戀父親，兩人後來投資代孕事業、醫學研究公司、房地產與比特幣賺到大筆財富，惟最終分手。上周六Barrie在社交平台Instagram(IG)發文宣布喜訊「我的女兒今天有了她自己的女兒。」

Barrie於1999年與前夫Tony Drewitt-Barlow透過代孕生下一對龍鳯胎。(網上圖片) (左起)Barrie、Tony、Aspen和Saffron。(網上圖片) Barrie與女兒Saffron。(網上圖片)

已聘一組室內設計師為孫女裝修房屋

Barrie表示，自己與前夫都感到非常高興，指「現在又有一個公主要被我寵壞了，我等不及了。」他說，在周日(25)已買了一間價值100萬英鎊的房屋，要送給才出世2日的孫女，更請來一組室內設計師為她徹底裝修。
Barrie續指，兒子Aspen也買了一架價值5,000英鎊的Dior的嬰兒推車，至於前夫Tony，亦為孫女設立了500萬英鎊的信託基金。加總起來，這名富豪孫女出世僅2日，已是一名坐擁數百萬英鎊資產的小富婆。

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