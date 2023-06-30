萬千寵愛｜女嬰出生2日已擁近5000萬資產　第一份禮竟是近1000萬豪宅

英國51歲富豪Barrie Drewitt-Barlow於上周六(24日)喜獲孫女，他已為剛出世2日的孫女買了一間價值100萬英鎊(折合近1,000萬港元)的房屋，其前夫亦為孫女設立了500萬英鎊(折合近5,000萬港元)的信託基金。

Barrie於1999年與前夫Tony Drewitt-Barlow透過代孕生下一對龍鳯胎，取名為Saffron和Aspen，並成為英國第一對同性戀父親，兩人後來投資代孕事業、醫學研究公司、房地產與比特幣賺到大筆財富，惟最終分手。上周六Barrie在社交平台Instagram(IG)發文宣布喜訊「我的女兒今天有了她自己的女兒。」