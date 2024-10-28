萬國小姐2024｜大熱佳麗僅獲季軍 怒脫后冠大哭退回「我是來拿冠軍」(有片)

萬國小姐2024(Miss Grand International、又稱大國際小姐)選美會日前(25日)在泰國曼谷舉行，但焦點不是落在誰是冠軍身上，而是「季軍怒脫后冠大哭」一幕，猶如選美風雲劇情。
萬國小姐2024｜賽前大熱僅摘季 台上力保儀態
「怒脫后冠」的主角是代表緬甸出選、年僅17歲的戴蘇寧(音譯、Thae Su Nyeim)，據報她本來被視為萬國小姐2024的奪冠大熱，奈何最終只獲得季軍。
萬國小姐2024｜緬甸團隊全國總監怒摘后冠 留言「永別了」
片段可見，戴蘇寧獲選為季軍時，在台上仍力保風度展露笑容，儀態萬千毫不失禮。沒料到鏡頭一轉，另一段在頒獎儀式過後所拍攝的片段，卻見戴蘇寧落台時，其團隊表現憤怒，伸手猛然脫下她的季軍后冠，並扯下她身上的季軍彩帶，而戴蘇寧則不住痛哭，由眾人抱起安慰。
怒摘后冠痛哭連環圖︰
脫下戴蘇寧后冠的男子，是緬甸小姐團隊的全國總監 ，他當場拒絕記者提問，據報更與部分觀眾爭執。之後他更一度在社交平台發布「永別了」貼文，暗示緬甸將不再參與該選美，之下才把貼文下架，改變初衷。
萬國小姐2024｜涉事佳麗退回季軍名銜「我來是要贏冠軍」
戴蘇寧則拍片為事件解畫，直言對賽果感到非常不滿，認為她應獲更好成績，「我不想要季軍……我來是要贏冠軍，並相信自己應得更高名次」，她又質疑為何贏不到其他獎項，包括最佳民族服裝獎、民眾投票獎以及年度國家獎等，決定把季軍名銜退回大會，但強調沒有憤恨冠亞軍佳麗。另據報在比賽中途曾發生小插曲，戴蘇寧在其中一個環節穿起古裝，本來聯同一輛華麗的馬車出場，但大會認為馬車太重，只准她牽馬出場，令她「黑臉」完成環節。
萬國小姐2024｜大會反擊︰建議自己搞比賽 要甚麼獎都可以！
大會對於戴蘇寧的「不公」指控不甘示弱，稱接受她退回名銜，大會主席在記者會上直言「是甚麼令她如此妄想？」「若她想要冠軍並一定要贏，我建議她自己舉辦選美會，那就可以贏盡她想要的獎項」。