萬斯到訪晤莫迪 印度指與美貿易談判有大進展

訪問印度4日的美國副總統萬斯，周一與印度總理莫迪會面，商討加強雙邊關係。印度是美國最大貿易夥伴，並被視為美國在亞太地區抗衡中國的重要戰略盟友。萬斯此行除為總統特朗普訪印鋪路，亦時值美國暫緩實施對等關稅90日、印度力爭盡快跟華府達成貿易協議。會面後，印度稱雙方歡迎兩國貿易談判取得重大進展。 莫迪在位於新德里的官邸迎接萬斯與其印度裔太太烏莎及3名子女，萬斯和莫迪之後舉行雙邊會談。會後印方發聲明說，印美將繼續致力於加強能源、國防和戰略科技等領域合作，並就共同關心的地區和全球問題交換意見；又指兩人對兩國期望的貿易協議談判取得重大進展，表示歡迎。白宮聲明則提到，兩人為未來的討論定下路線圖。

較早前特朗普政府宣布對等關稅，印度的稅率是26%，其後暫緩90日執行，但仍需繳付10%對等關稅基準稅率。美印早前已定下目標，冀於2030年前把貿易規模大增至5,000億美元，而特朗普政府早已把印度列為優先談判對象之一。印度連月來已降低多種商品關稅，據報目前正擬更大範圍降稅，以安撫特朗普政府。萬斯跟莫迪會面後，昨稱美方正尋求向印度售賣更多能源及國防裝備。另據英國《金融時報》稱，美國政府欲在貿易談判中向印度施壓，要求向亞馬遜和沃爾瑪等美國零售商，全面開放規模達1,250億美元的電商市場，創造公平競爭環境。萬斯昨在齋浦爾(Jaipur)向數百名學生、商人、官員和政治家發表講話時說：「若印度和美國成功合作，我們將看到一個繁榮與和平的廿一世紀」，否則「廿一世紀對全人類來說，可能是個非常黑暗的時期」。

莫迪在官邸接待萬斯一家