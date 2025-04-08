萬斯稱中國人為「鄉下佬」　內地網民借其自傳反諷「他痛恨自己」(有片)

美國副總統萬斯(JD Vance)言論一項「惹火」，近日接受專訪討論特朗普政府對華貿易政策時，聲稱全球化經濟令美國「向中國鄉巴佬借錢，去買那些中國鄉巴佬製造出來的產品。」此言論出，立即惹來內地網民熱議和猛烈抨擊，甚至借用萬斯的自傳《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy : A Memoir of a Family and Culture in Crisis)諷刺萬斯「痛恨自己」。
內地《環球網》昨日報道，美國新聞網站BuzzFeed周日(6日)指，萬斯近日接受美國霍士新聞網(Fox News)採訪時說：「我認為我們所有人都應該退一步並撫心自問，全球化的經濟給美國帶來了甚麽？從根本上說，它基於兩個原則。背負巨額債務，來購買其他國家為我們製造的東西」。他補充：「說得更直白一些，就是我們向中國鄉巴佬借錢，來購買中國鄉巴佬制造的東西」。BuzzFeed新聞網稱「如你所料，人們對萬斯的言論感到震驚」。
內地網民：確定這是一個副總統的言論？
報道曝光後，立即引起大批內地網民熱議，紛紛批評萬斯的態度與措詞。不少網民留言：「傲慢與偏見」、「確定這是一個副總統的言論？」、「萬斯好像是農民出生，對自己有陰影」；網上亦有人問：「他自傳不是《鄉下人的悲歌》(《絕望者之歌》內地譯名)麽？」不少人藉此反諷萬斯言論：「畢竟(萬斯)自己就是hillbilly(鄉巴佬)出身」、「主打一個忘本」、「只能說最痛恨的就是曾經的自己」、「不用在意，內心自卑的表現」。
VP Vance: "What has the globalist economy gotten the United States of America? We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. That is not a recipe for prosperity. We've got to take this country in a different direction." pic.twitter.com/t75Ztie7rk— TheBlaze (@theblaze) April 3, 2025