萬斯稱中國人為「鄉下佬」　內地網民借其自傳反諷「他痛恨自己」(有片)

萬斯稱中國人為「鄉下佬」，內地網民借其自傳反諷「他痛恨自己」。（Ｘ）

美國副總統萬斯(JD Vance)言論一項「惹火」，近日接受專訪討論特朗普政府對華貿易政策時，聲稱全球化經濟令美國「向中國鄉巴佬借錢，去買那些中國鄉巴佬製造出來的產品。」此言論出，立即惹來內地網民熱議和猛烈抨擊，甚至借用萬斯的自傳《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy : A Memoir of a Family and Culture in Crisis)諷刺萬斯「痛恨自己」。

內地《環球網》昨日報道，美國新聞網站BuzzFeed周日(6日)指，萬斯近日接受美國霍士新聞網(Fox News)採訪時說：「我認為我們所有人都應該退一步並撫心自問，全球化的經濟給美國帶來了甚麽？從根本上說，它基於兩個原則。背負巨額債務，來購買其他國家為我們製造的東西」。他補充：「說得更直白一些，就是我們向中國鄉巴佬借錢，來購買中國鄉巴佬制造的東西」。BuzzFeed新聞網稱「如你所料，人們對萬斯的言論感到震驚」。