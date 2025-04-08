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國際
2025-04-08 11:33:00

萬斯稱中國人為「鄉下佬」　內地網民借其自傳反諷「他痛恨自己」(有片)

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萬斯稱中國人為「鄉下佬」，內地網民借其自傳反諷「他痛恨自己」。（Ｘ）

萬斯稱中國人為「鄉下佬」，內地網民借其自傳反諷「他痛恨自己」。（Ｘ）

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美國副總統萬斯(JD Vance)言論一項「惹火」，近日接受專訪討論特朗普政府對華貿易政策時，聲稱全球化經濟令美國「向中國鄉巴佬借錢，去買那些中國鄉巴佬製造出來的產品。」此言論出，立即惹來內地網民熱議和猛烈抨擊，甚至借用萬斯的自傳《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy : A Memoir of a Family and Culture in Crisis)諷刺萬斯「痛恨自己」。

內地《環球網》昨日報道，美國新聞網站BuzzFeed周日(6)指，萬斯近日接受美國霍士新聞網(Fox News)採訪時說：「我認為我們所有人都應該退一步並撫心自問，全球化的經濟給美國帶來了甚麽？從根本上說，它基於兩個原則。背負巨額債務，來購買其他國家為我們製造的東西」。他補充：「說得更直白一些，就是我們向中國鄉巴佬借錢，來購買中國鄉巴佬制造的東西」。BuzzFeed新聞網稱「如你所料，人們對萬斯的言論感到震驚」。

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部分內地網民回應。（微博） 《環球網》報道。（微博） 萬斯的自傳《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy : A Memoir of a Family and Culture in Crisis)。（網上圖片）

內地網民：確定這是一個副總統的言論？

報道曝光後，立即引起大批內地網民熱議，紛紛批評萬斯的態度與措詞。不少網民留言：「傲慢與偏見」、「確定這是一個副總統的言論？」、「萬斯好像是農民出生，對自己有陰影」；網上亦有人問：「他自傳不是《鄉下人的悲歌》(《絕望者之歌》內地譯名)麽？」不少人藉此反諷萬斯言論：「畢竟(萬斯)自己就是hillbilly(鄉巴佬)出身」、「主打一個忘本」、「只能說最痛恨的就是曾經的自己」、「不用在意，內心自卑的表現」。

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