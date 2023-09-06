熱門搜尋:
麥當勞 梁朝偉 肥蛙 綠色債券 天氣 福島核污水 去邊啊Do姐 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 BNO 親海駅II 日圓匯率 粉嶺高球場
返回
國際
2023-09-06 15:48:00

萬獸之王叼走GoPro沉迷自拍影片曝光　網民：獅子界網美(有片)

分享：
萬獸之王叼走GoPro沉迷自拍影片曝光，網民：獅子界網美。(YouTube)

萬獸之王叼走GoPro沉迷自拍影片曝光，網民：獅子界網美。(YouTube)

GoPro攝影機是不少熱愛拍攝人士的首選，如今更有萬獸之王的認證。一名攝影師旅遊時，為了記錄動物的生態便將GoPro攝影機放在草地上，沒想到被一隻好奇的母獅發現，母獅便叼著它到處拍自拍，對攝影機充滿好奇的模樣全被錄下。

綜合報導，阿聯酋野生動物攝影師Ahmed Galal日前到肯亞馬賽馬拉國家保護區(Maasai Mara National Reserve)進行野生動物拍攝紀錄，為了能多角度捕捉野生動物的生態，他將一部GoPro放置草地上，結果吸引了一隻野生母獅的注意，更好奇地將它叼走。Ahmed Galal說，當時他很擔心能否取回攝影機，就跟朋友駕車在後面尾隨，慶幸母獅走得不遠，沒多久更取回被母獅玩厭而丟在地上的GoProAhmed Galal立即檢查攝影機，發現一切功能正常，更幸運地拍到母獅角度看世界的影片。

母獅用咀巴叼起GoPro的操縱桿，靈活的在草原上跑來跑去，還為自己拍了幾張自拍照。(YouTube) 母獅玩厭將GoPro丟在地上。(YouTube) GoPro被一隻野生母獅叼走。(YouTube) 有幾個鏡頭更拍攝到牠咀裡鋒利的牙齒。(YouTube)

網民：沒想到牠真的會自拍

Ahmed Galal分享的影片可見，母獅用咀巴叼起GoPro的操縱桿，靈活的在草原上跑來跑去，還為自己拍了幾張自拍照，有幾個鏡頭更拍攝到牠咀裡鋒利的牙齒。影片吸引不少網民熱議，更大讚這母獅懂得「拍攝」，有人留言表示「看來這隻母獅很會使用魚眼相機」、「原來是獅子界的網美，失敬失敬」、「本來以為牠只是好奇，沒想到真的會自拍」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受