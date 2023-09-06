萬獸之王叼走GoPro沉迷自拍影片曝光　網民：獅子界網美(有片)

GoPro攝影機是不少熱愛拍攝人士的首選，如今更有萬獸之王的認證。一名攝影師旅遊時，為了記錄動物的生態便將GoPro攝影機放在草地上，沒想到被一隻好奇的母獅發現，母獅便叼著它到處拍自拍，對攝影機充滿好奇的模樣全被錄下。

綜合報導，阿聯酋野生動物攝影師Ahmed Galal日前到肯亞馬賽馬拉國家保護區(Maasai Mara National Reserve)進行野生動物拍攝紀錄，為了能多角度捕捉野生動物的生態，他將一部GoPro放置草地上，結果吸引了一隻野生母獅的注意，更好奇地將它叼走。Ahmed Galal說，當時他很擔心能否取回攝影機，就跟朋友駕車在後面尾隨，慶幸母獅走得不遠，沒多久更取回被母獅玩厭而丟在地上的GoPro。Ahmed Galal立即檢查攝影機，發現一切功能正常，更幸運地拍到母獅角度看世界的影片。