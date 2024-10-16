萬聖節詭異巧合　美國連續2天有男童在活動中扮鬼被拖車輾斃

美國萬聖節活動鬧出人命！田納西州一名12歲男童，在一場活動中扮鬼跳上車想要嚇唬遊客，沒想到不慎跌下車慘遭輾斃。讓家長心慌的是，隔天也有一名13歲少年在類似活動中喪命。

兩次事件發生於不同的萬聖節試膽活動

據《衛報》報導，美國當局表示，有2名男孩在不同的萬聖節主題試膽活動中，因乾草拖車事故身亡。

第一起事件發生於10月11日晚間10點45分，在田納西州漢密爾頓郡的一場萬聖節試膽活動，參加活動的一群孩子們正在馬路邊玩耍。

扮成各種鬼怪的孩子們，當時躲在灌木叢後面，打算嚇唬拖車設施上的參觀遊客。當中一名扮鬼的男童試圖跳上拖車，但不慎滑倒，被卡進行駛中的車輪當中。

目擊者驚恐表示，當時他注意到男童的腳被卡在車輪，但司機完全沒有發現，直到乘客大叫提醒司機，車子這才停了下來。

事後警方趕到現場，發現男童已經沒有反應，送醫急救但因傷勢過重身亡。事發後活動緊急喊停，主辦單位向罹難家屬致意，親友也在網路上發起募款，將用來支付喪葬費用。

《查塔努加時報自由新聞》（The Chattanooga Times Free Press）確認死者為 12 歲的山穆傑森 （Samuel Jessen）。