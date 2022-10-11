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國際
2022-10-11 13:28:10

萬聖節｜2560磅南瓜巨無霸刷新美國最重紀錄(有片)

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京格種出2,560磅南瓜巨無霸，創下美國最重南瓜紀錄。(美聯社)

京格種出2,560磅南瓜巨無霸，創下美國最重南瓜紀錄。(美聯社)

美國明尼蘇達州一名園藝教師種出一個南瓜巨無霸，重達2,560(1,161.2公斤)，周一在萬聖節前舉辦的南瓜秤重比賽中，創下美國最重南瓜紀錄。

來自明尼蘇達州阿諾卡市(Anoka)的京格(Travis Gienger)與他的巨型南瓜刷新紀錄，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。

京格的南瓜巨無霸磅重。(美聯社) 京格以南瓜巨無霸在比賽中奪冠。(美聯社) 京格很高興能種出破紀錄的巨大南瓜。(美聯社)

萬聖節｜明州春季氣候不佳 原以為栽種失敗

京格說：「明尼蘇達州今年年中(的天氣)很不錯，但春天真的非常艱苦，所以要在明尼蘇達州種出來，本來應該不太可能。這就像用大車輪在環法單車賽(Tour de France)奪冠一樣。你懂吧，你只能抱希望而已，但卻成功了。」

京格開了35小時的車，把他的南瓜巨無霸載到三藩市以南的半月灣(Half Moon Bay)，最終辛勞沒有白費，在第49屆南瓜秤重世界錦標賽(World Championship Pumpkin Weigh-Off)創下紀錄。

京格亦曾於2020年拿下北加州同一項競賽的冠軍，他周一帶來的南瓜打破了上周在紐約刷新的2,554(1,158.5公斤)紀錄。

根據健力士世界紀錄，目前全球最重南瓜是一名意大利人在去年年種出，重達2,702(1,225.6公斤)

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