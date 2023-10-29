萬聖節2023｜防人踩人 東京澀谷罕見「封印」忠犬八公像 部署數百警力疏導人潮(有片多圖)

在萬聖節前的周末為免發生人踩人事故，東京澀谷區公所如臨大敵，除了推行「禁酒令」等措施，周六(28日)更罕見地封鎖民眾慣常相約的集合地點「忠犬八公像」周邊地區，防止人群聚集。
去年首爾梨泰院萬聖節人踩人事故成了慘痛教訓，澀谷區長長谷部健本月初已召開記者會，呼籲民眾不要在萬聖節期間到澀谷車站附近一帶聚集，以免重蹈覆轍。長谷部健公布連串防範措施，包括從10月27日到11月1日，依據自治條例禁止民眾在澀谷站附近的道路上或公園等公眾場所飲酒，此外也不容許民眾在街頭停留拍攝等。
籲便利店暫停賣酒
針對人潮可能最為擠擁的今個周末及萬聖節當天，澀谷區公所呼籲限制區域內的便利店等店家配合，切勿販售酒類。同時，區公所也會在澀谷站附近一帶安排由警方數百人組成的安全隊伍，負責疏導人潮。
忠犬八公像「封印」
JR澀谷站前的忠犬八公像向來是民眾相約集合的地標，但附近一帶從周六(28日)上午拉起封鎖線，將持續到11月1日上午，以防大批民眾聚集。現場可見，約20名工作人員在忠犬八公像附近搭建圍欄和支架，再用白色帆布將雕像圍封，帆布上以日文和英文寫著「澀谷不是萬聖節活動會場」。澀谷車站外近日已竪立大型廣告板，同樣以日文和英文寫著「澀谷不是萬聖節活動會場」，向民眾作出呼籲。
這是梨泰院人踩人事故後，澀谷區公所首度採取封鎖措施。區公所負責人呼籲民眾配合，不要在澀谷車站前或街上逗留，防止意外發生。
鑑於梨泰院慘劇，東京今年的萬聖節慶祝活動，主辦單位加派人手維持秩序及疏導人潮。
【東京 渋谷のハチ公像 “封印”】— NHKニュース (@nhk_news) October 28, 2023
渋谷区は、渋谷のシンボルをハロウィーンが終わる11月1日の朝まで隠すことで、大勢の人が集まるのを防ぎたいとしていますhttps://t.co/Bbo6SMsIfe#nhk_video pic.twitter.com/J4Qe2MWxSn