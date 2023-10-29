萬聖節2023｜防人踩人 東京澀谷罕見「封印」忠犬八公像 部署數百警力疏導人潮(有片多圖)

在萬聖節前的周末為免發生人踩人事故，東京澀谷區公所如臨大敵，除了推行「禁酒令」等措施，周六(28日)更罕見地封鎖民眾慣常相約的集合地點「忠犬八公像」周邊地區，防止人群聚集。

去年首爾梨泰院萬聖節人踩人事故成了慘痛教訓，澀谷區長長谷部健本月初已召開記者會，呼籲民眾不要在萬聖節期間到澀谷車站附近一帶聚集，以免重蹈覆轍。長谷部健公布連串防範措施，包括從10月27日到11月1日，依據自治條例禁止民眾在澀谷站附近的道路上或公園等公眾場所飲酒，此外也不容許民眾在街頭停留拍攝等。

籲便利店暫停賣酒

針對人潮可能最為擠擁的今個周末及萬聖節當天，澀谷區公所呼籲限制區域內的便利店等店家配合，切勿販售酒類。同時，區公所也會在澀谷站附近一帶安排由警方數百人組成的安全隊伍，負責疏導人潮。