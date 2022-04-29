落區謝票｜深入窮區爭左翼票源 馬克龍遭擲車厘茄

法國憲法委員會周三確認早前的總統選舉結果，宣布馬克龍(Emmanuel Macron)成功連任，下月14日展開新任期。馬克龍今次勝選被形容為「慘勝」，他在獲確認連任後，出乎意料地到訪一個工人階級城鎮謝票，冀為6月舉行、事關重大的國會選舉，爭取左翼票源，期間險被民眾投擲的車厘茄擲中，在場保安急忙舉傘掩護。

馬克龍到巴黎西北方市郊塞爾吉—蓬圖瓦茲鎮(Cergy-Pontoise)謝票，是勝選後首次與公眾近距離接觸。該市鎮是左翼社會黨票倉，極左翼總統候選人梅朗雄(Jean-LucMelenchon)在首輪投票得票近半數，高於其他對手。馬克龍經過一個擠滿人的市集時，與民眾握手聊天及自拍，大賣親民一面，大部分民眾表現友善，有人則趁機表達對就業及醫療問題的訴求。有片段可見一袋車厘茄突然從馬克龍頭頂飛過，擲中後面兩名男子的肩膀及手臂，馬克龍似乎未有察覺，隨行保安人員立即高呼「有投擲物」，舉起雙手及雨傘掩護馬克龍。馬克龍表現鎮定，但加快腳步前行。

國會選舉前 馬克龍冀「聆聽民意」

首個任期屢被指「離地」、施政手腕強硬的馬克龍，說此行是要展示願意聆聽民意，「我想在新任期開始前，向國家這些最貧困地區，發出尊重及關顧的訊息」，指無論是城市或鄉郊，當局也會遏力創造可提供平等機會的環境。極右國民聯盟在今屆總統選舉取得歷來最佳得票，令馬克龍領導的中間派共和前進黨在6月國會選舉壓力大增，倘未能取得過半議席，將影響施政。近日有民調顯示，61%選民樂見反對派控制新一屆國會，但亦有民調指馬克龍陣營可保過半數優勢。