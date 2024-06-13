落雨狗狗走失　巴士司機開車門給避雨助找主人獲嘉獎(有片)

美國一名女巴士司機當值期間，在路上發現一隻狗狗全身濕透十分狼狽，看似焦急在尋找主人，便於心不忍，讓狗狗上避雨，溫柔安撫，並聯絡相關機構協助尋找狗主。這名女司機的善舉其後獲公司公開表揚嘉獎。
美國威斯康辛州密爾瓦基縣交通系統公司(Milwaukee County Transit System)的女巴士司機Stephany K.早前於某個下雨天當值駕駛期間，在街上看到一隻全身濕透的狗狗在街上亂竄，幾次差點被其他車輛撞到，險象環生，Stephany決定將巴士靠近打開車門，讓牠登車。Stephany發現這隻狗狗戴有項圈，明顯是有人飼養，估計是不明原因與主人失散，便立刻致電公司職員尋求協助。Stephany稍後將車停到一旁，等待公司聯絡動保人員前來把狗狗帶走，Stephany亦留意到狗狗渾身濕透，顯得相當不安，便一路陪伴輕摸以安撫牠的情緒，過沒多久動保人員來到公車停的地方，登車將狗狗帶到附近的警局，希望飼主可以早點認領狗狗回家。
網民：謝謝好心巴士司機的幫忙
巴士公司發放車內CCTV片段顯示，Stephany起初看見街上一隻狗狗在路邊一臉無助地閃避車輛時已察覺不尋常，相信牠不是流浪犬，而是跟主人失散了，加上當時正下著雨，Stephany便開車門讓牠登車避雨。影片在網路上吸引不少網民觀看，網民留言表示：「謝謝好心巴士司機的幫忙」、「狗狗看起來真的很無助，巴士司機還在旁邊安撫牠，好溫暖」、「狗狗遇到好心的人」。事後Stephany的公司為嘉獎她見義勇為的行為，給予她一筆獎金並將其英勇事蹟貼上Facebook專頁公開表揚。