落雨狗狗走失　巴士司機開車門給避雨助找主人獲嘉獎(有片)

美國一名女巴士司機當值期間，在路上發現一隻狗狗全身濕透十分狼狽，看似焦急在尋找主人，便於心不忍，讓狗狗上避雨，溫柔安撫，並聯絡相關機構協助尋找狗主。這名女司機的善舉其後獲公司公開表揚嘉獎。

美國威斯康辛州密爾瓦基縣交通系統公司(Milwaukee County Transit System)的女巴士司機Stephany K.早前於某個下雨天當值駕駛期間，在街上看到一隻全身濕透的狗狗在街上亂竄，幾次差點被其他車輛撞到，險象環生，Stephany決定將巴士靠近打開車門，讓牠登車。Stephany發現這隻狗狗戴有項圈，明顯是有人飼養，估計是不明原因與主人失散，便立刻致電公司職員尋求協助。Stephany稍後將車停到一旁，等待公司聯絡動保人員前來把狗狗帶走，Stephany亦留意到狗狗渾身濕透，顯得相當不安，便一路陪伴輕摸以安撫牠的情緒，過沒多久動保人員來到公車停的地方，登車將狗狗帶到附近的警局，希望飼主可以早點認領狗狗回家。