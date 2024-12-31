著波鞋返工3個月被開除　女子怒告公司獲賠償29萬

英國一名女子18歲時因為著運動鞋返工而遭上司開除，認為自己受到不公平對待，憤而向公司提出訴訟，近日法庭審裁結果出爐，女子成功獲得前公司近3萬英鎊(逾29萬港元)的賠償。

綜合報道，20歲女子的Elizabeth Benassi於兩年前到就業服務公司「Maximus UK Services」任職，詎料短短3個月後就遭開除，原因竟是「穿運動鞋上班」，Elizabeth對此表示震驚，更爆料自己在公司始終因為年紀較小而受到不平等對待，其他穿運動鞋上班的員工根本沒有受到自己這樣的對待。Elizabeth還被上司透過電子郵件警告「穿著運動鞋上班是完全不可接受的，請遵守專業的衣著要求」，另外，她還受到同事的密切監視，自己的一舉一動彷彿都被無時無刻被放大檢視。