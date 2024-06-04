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國際
2024-06-04 14:54:00

葡萄牙兩機表演期間相撞1死1傷　恐怖瞬間曝光(有片)

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葡萄牙兩機表演期間空中相撞1死1傷，恐怖瞬間曝光。(X)

葡萄牙兩機表演期間空中相撞1死1傷，恐怖瞬間曝光。(X)

由葡萄牙空軍主辦於貝雅(Beja)舉行的航空展發生一宗嚴重航空事故。事發於當地周日(2)，兩架隸屬特技飛行隊「YAKSTARS」的雅克-52(Yak-52)飛機飛行途中不慎相撞，其中一架飛機墜毀並爆炸，造成機上一名西班牙籍機師死亡；另一架機的機師則受重傷。

綜合報道，事故發生時，大批現場人士目擊到這次恐佈意外的發生，網上有影片顯示，當時YAKSTARS一共有5架飛機進行編隊表演，但其中編號3與編號4的軍機卻在空中發生撞擊，其中一架機身嚴重受損，失去控制墜毀地面後發生爆炸。

攝影師拍下意外瞬間。(X) 遇難的62歲機師Manuel Rey Cordeiro。(X) 其中一架機身嚴重受損，失去控制墜毀地面後發生爆炸。(X)

涉事飛行特技表演隊是由民間組成

有報道指，罹難的62歲機師Manuel Rey Cordeiro，擁有數十年的飛行經驗，亦有豐富的特技飛行。至於涉事飛行特技表演隊「YAKSTARS」，是一支由西班牙和葡萄牙聯合編組、專門駕駛前蘇聯生產的雅克-52飛機，與其他享譽國際的美軍「雷鳥」飛行表演隊(Thunderbirds)或「藍天使」(Blue Angels)不同，YAKSTARS是一支由民間組成的特技表演隊。

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