葡萄牙兩機表演期間相撞1死1傷　恐怖瞬間曝光(有片)

由葡萄牙空軍主辦於貝雅(Beja)舉行的航空展發生一宗嚴重航空事故。事發於當地周日(2日)，兩架隸屬特技飛行隊「YAKSTARS」的雅克-52(Yak-52)飛機飛行途中不慎相撞，其中一架飛機墜毀並爆炸，造成機上一名西班牙籍機師死亡；另一架機的機師則受重傷。

綜合報道，事故發生時，大批現場人士目擊到這次恐佈意外的發生，網上有影片顯示，當時YAKSTARS一共有5架飛機進行編隊表演，但其中編號3與編號4的軍機卻在空中發生撞擊，其中一架機身嚴重受損，失去控制墜毀地面後發生爆炸。