葡萄牙兩機表演期間相撞1死1傷　恐怖瞬間曝光(有片)

由葡萄牙空軍主辦於貝雅(Beja)舉行的航空展發生一宗嚴重航空事故。事發於當地周日(2日)，兩架隸屬特技飛行隊「YAKSTARS」的雅克-52(Yak-52)飛機飛行途中不慎相撞，其中一架飛機墜毀並爆炸，造成機上一名西班牙籍機師死亡；另一架機的機師則受重傷。
綜合報道，事故發生時，大批現場人士目擊到這次恐佈意外的發生，網上有影片顯示，當時YAKSTARS一共有5架飛機進行編隊表演，但其中編號3與編號4的軍機卻在空中發生撞擊，其中一架機身嚴重受損，失去控制墜毀地面後發生爆炸。
涉事飛行特技表演隊是由民間組成
有報道指，罹難的62歲機師Manuel Rey Cordeiro，擁有數十年的飛行經驗，亦有豐富的特技飛行。至於涉事飛行特技表演隊「YAKSTARS」，是一支由西班牙和葡萄牙聯合編組、專門駕駛前蘇聯生產的雅克-52飛機，與其他享譽國際的美軍「雷鳥」飛行表演隊(Thunderbirds)或「藍天使」(Blue Angels)不同，YAKSTARS是一支由民間組成的特技表演隊。
Two Yak-52 aircrafts of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.— FL360aero (@fl360aero) June 2, 2024
Unfortunately, one aircraft crashed resulting in death of pilot.
The other pilot Sucre managed to land his plane. The incident occurred shortly after 4 p.m.… pic.twitter.com/bbZ8t7SZ7r