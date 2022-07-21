葡萄牙逾1000人熱死 英國40.3度火燒倫敦

歐洲多國遭受熱浪之苦，葡萄牙兩星期內有1,063人熱死，鄰國西班牙亦有678人的死亡與炎熱天氣有關，單是兩國已有逾1,700人死亡。炎熱天氣加上乾燥也令歐洲多國山火連場，葡、西兩國火場逐步受控之際，希臘首都雅典附近的山火燒向民居，數百人須疏散。英國周二氣溫有史以來穿破攝氏40度，林肯郡的科寧斯比(Coningsby)錄得40.3度為全英最高溫地區；高溫引發多宗火警，全國各地的消防處被求助電話淹沒，首都倫敦市內外現「火環」，一度宣布進入「重大事件」狀態。

葡萄牙氣溫近兩天稍降，惟氣象預測指本周氣溫會再度上升。衛生當局指，由本月7日至18日已有1,063人因熱浪死亡，高於正常水平，葡萄牙或成為全球最受極端酷熱天氣影響的地區之一，須為高溫天氣作準備，而數據顯示長者最容易死於熱浪。最先侵襲葡萄牙和西班牙的熱浪向北移，除了英國，法國也異常炎熱，首都巴黎的氣象監察站周二也錄得40.5度高溫，該監察站1873年起運作，這是第三度錄得逾40度最高溫，周二氣溫為第二高紀錄，最高是2019年7月的42.6度。另外，意大利北部和中部料今周氣溫達40度。

