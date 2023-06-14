熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 二手樓 港股攻略 香港學校 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-06-14 23:18:02

葬禮上先人突「從天而降」原來未死 親友淚崩 故意呃人背後別具意義(有片)

分享：
巴爾滕在自己的葬禮上「從天而降」。(互聯網)

巴爾滕在自己的葬禮上「從天而降」。(互聯網)

比利時一場葬禮出現先人「翻生」場面，而先人更乘直升機現身，從天而降，令親友又驚又喜又笑又喊，背後原來是一場人生課堂。

擁有16.2萬追隨者的45歲TikTok用戶巴爾滕(David Baerten)，聯同妻子及女兒精心計劃該場「假葬禮」。女兒早前在社交媒體上發文寫道：「爸爸安息，我永遠不會停止想念你。生命為什麼如此不公？為甚麼是你？你本來會成為一個祖父，你還有整個人生在前方。我愛你！我們愛你！我們永遠不會忘記你」，並定於上周在列日市附近葬禮。

假葬禮｜「不應該等到有人去世才見他們」

當日弔唁者聚集時，巴爾滕帶著攝製隊乘直升機現身。親友見狀匆忙跑過去迎接查看，有人表現激動。一位好友分享擁抱片段，指「你把我們騙了」，「我哭了，又覺得很震驚，我們非常愛你」，場面感人。

但亦有不少人批評巴爾滕利用他人感情博取「收視」。巴爾滕表示，他這樣做是想看看其親友的反應，指一早已跟他們失去聯繫，「我從來沒有被邀請參加任何事情，沒有人看到我。我們都疏遠了，我感到被忽視。這就是為甚麼我想給他們上一課，並向他們展示，不應該等到有人去世才見他們。」他指雖然最終只有半數家人出席葬禮，但「那些沒有來的人也聯絡我，約我見面，所以在某種程度上我是贏了」，「這證明了誰真正關心我」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受