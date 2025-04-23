葬禮周六舉行 教宗方濟各中風心臟衰竭亡

教宗方濟各周一逝世，教廷公開他死亡原因：中風陷入昏迷，並出現心臟衰竭，最後透過心電圖確認死亡。教廷亦稱，教宗的病史有急性呼吸衰竭，成因是多種微生物感染的雙側肺炎。他還有多發性支氣管擴張症、高血壓和二型糖尿病。方濟各的葬禮將在香港時間周六下午4時舉行，並按照他的遺願安葬於羅馬的聖母大殿，而其靈柩將於香港時間今日下午3時移送至聖伯多祿大殿，由下午5時起至周五供民眾瞻仰。

88歲的方濟各於當地周一早上7時35分於寓所聖瑪爾大之家與世長辭。教廷於當晚8時，在聖瑪爾大之家的聖堂內舉行遺體入棺儀式，並宣讀教宗死亡證書，獲羅馬聖教會總司庫法雷爾樞機確認。梵蒂岡新聞網公開了教宗的遺囑，與過往教宗不同，他選擇葬於梵蒂岡外的聖母大殿，他稱「我感覺到我塵世的生命已接近黃昏，懷著對進入永生的熱切希望，願意僅對我的埋葬地點表達我的遺願。我的一生、司鐸及主教牧職，我一直託付給吾主的母親，至聖瑪利亞。因此，我請求我的遺體在宗座聖母殿安息，等待復活的日子。」