葬禮周六舉行 教宗方濟各中風心臟衰竭亡

教宗方濟各周一逝世，教廷公開他死亡原因：中風陷入昏迷，並出現心臟衰竭，最後透過心電圖確認死亡。教廷亦稱，教宗的病史有急性呼吸衰竭，成因是多種微生物感染的雙側肺炎。他還有多發性支氣管擴張症、高血壓和二型糖尿病。方濟各的葬禮將在香港時間周六下午4時舉行，並按照他的遺願安葬於羅馬的聖母大殿，而其靈柩將於香港時間今日下午3時移送至聖伯多祿大殿，由下午5時起至周五供民眾瞻仰。
88歲的方濟各於當地周一早上7時35分於寓所聖瑪爾大之家與世長辭。教廷於當晚8時，在聖瑪爾大之家的聖堂內舉行遺體入棺儀式，並宣讀教宗死亡證書，獲羅馬聖教會總司庫法雷爾樞機確認。梵蒂岡新聞網公開了教宗的遺囑，與過往教宗不同，他選擇葬於梵蒂岡外的聖母大殿，他稱「我感覺到我塵世的生命已接近黃昏，懷著對進入永生的熱切希望，願意僅對我的埋葬地點表達我的遺願。我的一生、司鐸及主教牧職，我一直託付給吾主的母親，至聖瑪利亞。因此，我請求我的遺體在宗座聖母殿安息，等待復活的日子。」
遺囑稱碑文只寫：方濟各
方濟各遺囑續稱，希望塵世最後旅程能在聖母大殿聖堂結束，「在每次使徒之旅的前後我都來到這裡祈禱，將我的意願託付給無玷聖母，感謝她溫柔及母性的照顧。我要求在上述的宗座大殿的保祿小堂，即羅馬人民救援之母小堂與斯福爾扎小堂之間的側廊壁龕，如附件所示，為我準備墳墓。墳墓必須在地下；簡單、不作特別裝飾，碑文上只寫：Franciscus(方濟各的拉丁名字)」。據悉，方濟各生前已批准簡化教宗的葬禮，而美國總統特朗普和英國首相施紀賢等國家領袖已表示，將出席他的葬禮。美、英和澳洲等地也下半旗向教宗離世致哀，意大利甲組足球聯賽則暫停，周三才會恢復比賽。在北京，外交部發言人郭嘉昆表示，中方表示哀悼，指近年來中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展有益的交往，中方願同梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。
教宗熱門包括亞裔非裔及美加樞機
教廷按照慣例，將於教宗離世後15至20天召開閉門會議選出繼任人。外媒報道數名熱門人選，較矚目的是菲律賓籍的67歲馬尼拉前總主教塔格萊，以及76歲加納籍樞機涂克森，兩者其中一人當選，將是首位亞裔或首位黑人教宗。其他人選包括72歲匈牙利樞機伯多祿、71歲德國樞機馬克思、80歲加拿大樞機烏埃勒、70歲意大利樞機帕羅林、69歲意大利樞機祖皮、79歲幾內亞樞機主教薩拉，以及69歲於美國芝加哥出生的普雷沃斯特，但有指因地緣政治，美國籍教宗一直是禁忌。