蒙古未執行國際逮捕令「放走普京」　成ICC首個違約國

3日，俄羅斯總統普京結束對蒙古的正式訪問行程後搭飛機離開。一如外界預料，雖是《國際刑事法院羅馬規約》締約國，但蒙古成為了第一個未執行國際刑事法院（ICC）對普京逮捕令的締約國。
普京離開蒙古
綜合多家外媒報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於9月3日晚結束對蒙古的正式訪問行程，搭飛機離開蒙古。一如外界預料，雖是《國際刑事法院羅馬規約》締約國，但蒙古成為了第一個未執行國際刑事法院（ICC）對普京逮捕令的締約國。
無能為力
據「政客新聞網」歐洲版（politico.eu）3日轉述蒙古政府發言人的聲明稱：「『抱歉各位，我們無能為力，這是蒙古國政府發出的信息。』」並解釋了蒙方的立場。
該發言人表示，「蒙古95%的石油產品和20%以上的電力從我們的近鄰（俄羅斯）進口，之前由於技術原因曾遭受中斷。這項供應對確保我們和我們人民的生存至關重要。」並補充稱：「蒙古在所有外交關係中始終奉行中立的政策，正如我們迄今為止所記錄的聲明所表明的那樣。」
戰爭罪
據此前媒體報道，ICC成立於2002年7月1日開始生效的《國際刑事法院羅馬規約》基礎上。2023年3月17日，ICC對普京發出逮捕令，指控其犯有「戰爭罪」，以及非法將兒童從烏克蘭驅逐到俄羅斯。這意味著，國際刑事法院的123個成員國均有義務逮捕普京，若普京踏入任何一成員國的領土，成員國應將其轉移至海牙受審。
對於這些指控，克宮堅決拒絕，俄羅斯調查委員會也對國際刑事法院檢察官和法官提起刑事訴訟，認為他們的行為明顯違法，他們沒有理由追究普京的刑事責任，且國家元首享有絕對的國外管轄豁免權。
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