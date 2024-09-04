蒙古未執行國際逮捕令「放走普京」　成ICC首個違約國

3日，俄羅斯總統普京結束對蒙古的正式訪問行程後搭飛機離開。一如外界預料，雖是《國際刑事法院羅馬規約》締約國，但蒙古成為了第一個未執行國際刑事法院（ICC）對普京逮捕令的締約國。

綜合多家外媒報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於9月3日晚結束對蒙古的正式訪問行程，搭飛機離開蒙古。一如外界預料，雖是《國際刑事法院羅馬規約》締約國，但蒙古成為了第一個未執行國際刑事法院（ICC）對普京逮捕令的締約國。

無能為力

據「政客新聞網」歐洲版（politico.eu）3日轉述蒙古政府發言人的聲明稱：「『抱歉各位，我們無能為力，這是蒙古國政府發出的信息。』」並解釋了蒙方的立場。

該發言人表示，「蒙古95%的石油產品和20%以上的電力從我們的近鄰（俄羅斯）進口，之前由於技術原因曾遭受中斷。這項供應對確保我們和我們人民的生存至關重要。」並補充稱：「蒙古在所有外交關係中始終奉行中立的政策，正如我們迄今為止所記錄的聲明所表明的那樣。」