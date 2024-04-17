蒙頭入閘色情片狂吸4.5萬粉 男友被嘲有奇怪性癖愛動物

花15萬打扮成卡通動物

《每日星報》報導，潔德本來就喜歡打扮成卡通動物，也花了不少錢購置扮演的服裝，甚至和男友做愛時也會戴上動物頭套，德米崔歐斯也能接受女友看似怪異的行為，「這個行為並沒有改變我們的親密生活，雖然在OnlyFans上的內容她（潔德）會穿著動物毛皮套裝，但我只會記得角色背後是她，而不是那些動物造型的吉祥物」。

2人在Podcast節目《Love Don’t Judge》上侃侃而談，先前德米崔歐斯是透過前室友認識了潔德，當時潔德還沒有這麼喜歡扮演動物角色，反而是德米崔歐斯和朋友更喜歡這些。直到後來2人交往期間，他們面臨房租、生活費的問題，此時他們注意到OnlyFans上有些以「毛絨造型」演出的創作者，潔德說，他們2人已經花了超過2萬5000美元（約15萬6000港元）購買動物造型服裝，乾脆就用這些造型製作影音，如果成功打出名號，就能同時解決房租和生活費的問題，而且不用工作，也能繼續擁有漂亮的裝扮服裝。