蒙頭入閘色情片狂吸4.5萬粉 男友被嘲有奇怪性癖愛動物

現代人性觀念比較開放，也逐漸願意公開自己的性癖，國外一名男子德米崔歐斯（Demetrius）和女友潔德（Jade）在成人影音平台OnlyFans分享動物角色扮演照，卻讓男子在網路被罵翻。
花15萬打扮成卡通動物
《每日星報》報導，潔德本來就喜歡打扮成卡通動物，也花了不少錢購置扮演的服裝，甚至和男友做愛時也會戴上動物頭套，德米崔歐斯也能接受女友看似怪異的行為，「這個行為並沒有改變我們的親密生活，雖然在OnlyFans上的內容她（潔德）會穿著動物毛皮套裝，但我只會記得角色背後是她，而不是那些動物造型的吉祥物」。
2人在Podcast節目《Love Don’t Judge》上侃侃而談，先前德米崔歐斯是透過前室友認識了潔德，當時潔德還沒有這麼喜歡扮演動物角色，反而是德米崔歐斯和朋友更喜歡這些。直到後來2人交往期間，他們面臨房租、生活費的問題，此時他們注意到OnlyFans上有些以「毛絨造型」演出的創作者，潔德說，他們2人已經花了超過2萬5000美元（約15萬6000港元）購買動物造型服裝，乾脆就用這些造型製作影音，如果成功打出名號，就能同時解決房租和生活費的問題，而且不用工作，也能繼續擁有漂亮的裝扮服裝。
男友被嘲有奇怪性癖愛動物
不過現實執行上遇到了點障礙，他們發表的內容遭到網友抨擊，潔德透露，那些陌生人總是說男友是被「1隻狗」或是其實是被「動物」形象吸引，才產生性衝動。德米崔歐斯否認這些指控，他說自己對狗沒有興趣，而且他很清楚這只是女友潔德的角色扮演，不會將兩者混淆，他還表示，當潔德穿著動物套裝時，他還是會被女友的魅力吸引，但不是因為動物面具。
而他們的「毛茸片」也確實讓他們賺進大筆財富，雖然起初1、2個月感覺很彆扭，但真實的金錢入帳讓他們逐漸習慣，德米崔歐斯說，「我們不繼續做OnlyFans就太愚蠢了，這比大多數人一年賺的錢還要多」。
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