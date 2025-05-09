蓋茨宣布捐出99%身家20年內耗盡　批馬斯克「殺害」貧困兒童

微軟創辦人蓋茨宣布，捐出個人99%財產，合共約2,000億美元，條件是該基金會需要在未來20年內全部使用完所有捐贈後關閉基金會。他又批評富商馬斯克領導美國政府效率部(DOGE)，大削對外援助的資源，形容全球最富有的人，正殺害全球最貧困的兒童。

69歲的蓋茨在網站發表聲明，指在蓋茨基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)成立的首25年裡，在股神巴菲特的慷慨支援下，基金會捐贈了超過1,000億美元，預期未來20年捐贈將翻倍，預計從現在到2045年該基金會將捐助超過2,000億美元。蓋茨指，現時有很多緊迫的問題需要解決，決定以比原有計劃更快的速度回饋社會，以拯救和改善世界各地人們的生活，所捐贈的資金會用於消除小兒麻痺和瘧疾等疾病、減少全球貧窮等目標，預料於2045年底前用盡基金會所有資金並關閉。他指，相信自己死後，很多人會談論他的事，但不希望自己被指「死時很富有」。