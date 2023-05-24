蓋茨料AI數碼個人助理興起 改變勞工「遊戲規則」兼搶飯碗 搜尋網站勢式微

微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)表示，科技競賽的致勝點在於開發勢將顛覆搜尋引擎、生產力和購物網站的頂級人工智能(AI)數碼個人助理。
AI將徹底改變用戶行為
蓋茨周一(22日)在由高盛集團和知名創投基金SV Angel於三藩市舉辦的AI Forward 2023活動中說，AI影響深遠，可能會徹底改變用戶行為，「人們以後毋須再造訪搜尋網站，再也不會去亞馬遜(Amazon)」。他說，未來的AI個人數碼助理將能理解人類需求和習慣，可代為「閱讀人類沒有時間去看的資料」。
AI助理作為主流 需一段時間
科技公司紛紛致力開發AI支援的數碼助理，消費者可透過語音或文字命令其處理一系列任務。蓋茨說：「無論是誰贏得這場個人數碼助理競賽，都會是一件大事。」但他認為，這種強大的AI助理準備好作為主流用途，還需要一些時間，在此之前，各企業仍將持續聚焦把ChatGPT等生成式AI結合到自家產品中。
未來藍領白領恐失工作
蓋茨還說，生成式AI的興起，將影響白領勞工，改變業內遊戲規則，未來企業使用類人型機械人的成本會比聘僱真人低廉，因此藍領勞工亦會受到衝擊。他打趣說：「當我們創造這些機械人時，只需要確保它們不會患上阿茲海默症。」
此外，蓋茨還預計，AI技術將加速公共衛生領域的創新，並促成更先進的藥物開發。