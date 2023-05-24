蓋茨料AI數碼個人助理興起 改變勞工「遊戲規則」兼搶飯碗 搜尋網站勢式微

微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)表示，科技競賽的致勝點在於開發勢將顛覆搜尋引擎、生產力和購物網站的頂級人工智能(AI)數碼個人助理。

AI將徹底改變用戶行為

蓋茨周一(22日)在由高盛集團和知名創投基金SV Angel於三藩市舉辦的AI Forward 2023活動中說，AI影響深遠，可能會徹底改變用戶行為，「人們以後毋須再造訪搜尋網站，再也不會去亞馬遜(Amazon)」。他說，未來的AI個人數碼助理將能理解人類需求和習慣，可代為「閱讀人類沒有時間去看的資料」。