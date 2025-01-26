蓋茨自爆童年有自閉症 透露對馬斯克觀感 曾跟特朗普晚膳「改變世界」

微軟69歲創辦人蓋茨即將推出自傳即，他近日接受《華爾街日報》訪問時透露，如已現今醫學準則，他童年時大概患有自閉症；又談及對美國科技大亨馬斯克的印象，並透露去年聖誕曾跟當時尚未上任總統的特朗普共晉晚餐，指跟特朗普在改變世界的計劃上達成了共識。
蓋茨｜認為自己童年時有自閉症
蓋茨在訪問中表示，他童年前時科學界對自閉症的定義較為狹窄，容易被識別，而如今對於該病症的理解更為廣泛，涵蓋了社交遲緩和自我安撫行為等特點。他認為，若以現今標準，他童年時應該是有自閉症，指他當時有搖晃身體的習慣，而這是常見的自我安撫方式，他又指自己沒有跟從其他人的標準，而是對數學及科學又極大專注力，成為他的優勢。
蓋茨｜談馬斯克 認同成立「政府效率部」
蓋茨也談及馬斯克在特朗普政府出任「政府效率部」首長一事，認為是「有價值」的事，認同以「零基預算」(Zero-base Budgeting)審視政府開支。「零基預算」是特點是在每個財政年度均從零開始，而不是基於之前的預算數字或過去的支出，來決定來年預算，管理者須重新審查和評估每個項目的需求和價值，以確保資源的最佳分配和最有效利用。蓋茨透露，他已有18個月沒有跟馬斯克直接交流，但依然「非常敬佩他實現的一系列偉大工作」。
蓋茨｜跟特朗普晚餐逾3小時 指在推動開發疫苗達共識
至於特朗普，蓋茨表示去年「拆禮物日」曾跟特朗普一起晚餐三個多小時，列席的還有白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)，以及蓋茨的助理。期間蓋茨提及自己的基金會在全球衛生領域的工作，特別是愛滋病治療的進展，以及基金會在對抗小兒麻痺症方面的成就。特朗普對這些議題都表現出濃厚的興趣。
蓋茨跟特朗普說他的基金會正研究能醫治HIV病毒的方法，他指特朗普在新冠肺炎疫情期間大力推動加快研製新冠疫苗的做法，令他感到有希望，故問特朗普「能否再做一些相同的事情」，並獲得正面回應。