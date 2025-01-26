蓋茨自爆童年有自閉症 透露對馬斯克觀感 曾跟特朗普晚膳「改變世界」

微軟69歲創辦人蓋茨即將推出自傳即，他近日接受《華爾街日報》訪問時透露，如已現今醫學準則，他童年時大概患有自閉症；又談及對美國科技大亨馬斯克的印象，並透露去年聖誕曾跟當時尚未上任總統的特朗普共晉晚餐，指跟特朗普在改變世界的計劃上達成了共識。

蓋茨｜認為自己童年時有自閉症

蓋茨在訪問中表示，他童年前時科學界對自閉症的定義較為狹窄，容易被識別，而如今對於該病症的理解更為廣泛，涵蓋了社交遲緩和自我安撫行為等特點。他認為，若以現今標準，他童年時應該是有自閉症，指他當時有搖晃身體的習慣，而這是常見的自我安撫方式，他又指自己沒有跟從其他人的標準，而是對數學及科學又極大專注力，成為他的優勢。