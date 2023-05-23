蓋茨預言未來AI助理　將取代Google亞馬遜

微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)預言，未來人工智能(AI)助理將會強大到讓第一間發展它的公司從競爭對手中脫穎而出。他還說AI科技將會大幅改變使用者習慣，取代Google等搜尋引擎，人們也不會再在亞馬遜網站上購物，或使用部分生產力工具。

蓋茨周一(22日)出席高盛與天使投資公司(SV Angel)關於人工智能的座談活動，他相信未來頂尖的AI公司將會開發個人數位助理，可以幫助人類執行特定任務，更指「如果微軟沒有踏足這個領域我會很失望」。蓋茨說，AI個人助理的功能將強大到足以改變使用者習慣，「因為你再也不會上搜尋網站，你再也不會訪問生產力工具網站，你也不會再上亞馬遜。」