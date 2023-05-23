蓋茨預言未來AI助理　將取代Google亞馬遜

微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)預言，未來人工智能(AI)助理將會強大到讓第一間發展它的公司從競爭對手中脫穎而出。他還說AI科技將會大幅改變使用者習慣，取代Google等搜尋引擎，人們也不會再在亞馬遜網站上購物，或使用部分生產力工具。
蓋茨周一(22日)出席高盛與天使投資公司(SV Angel)關於人工智能的座談活動，他相信未來頂尖的AI公司將會開發個人數位助理，可以幫助人類執行特定任務，更指「如果微軟沒有踏足這個領域我會很失望」。蓋茨說，AI個人助理的功能將強大到足以改變使用者習慣，「因為你再也不會上搜尋網站，你再也不會訪問生產力工具網站，你也不會再上亞馬遜。」
蓋茨點名Inflection令他印象深刻
對於AI助理現時尚未發展成熟，蓋茨說，未來它會習得使用者的需求與習慣，幫助使用者「看那些你沒時間看的東西。」至於誰可能是未來AI個人助理的贏家，他認為不是新創公司就是科技巨頭。但他補充，包括「Inflection」在內幾間新創公司讓他印象深刻。「Inflection」是由英國人工智能公司DeepMind前聯合創辦人Mustafa Suleyman聯合創辦。
蓋茨表示，AI助理仍需要一段時間才會問世，在此之前，各公司都會繼續將類似OpenAI的ChatGPT的生成形式AI植入自身產品。除了改變使用者取得資訊與網路購物的習慣，他亦指AI未來在健康衞生領域也會加速發展，甚至推動更多先進藥物的開發。