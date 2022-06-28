蓋茨1.7億美元買下羅馬宮殿建六星酒店

美國富豪、微軟創辦人蓋茨買下意大利羅馬市中心一座17世紀宮殿(palazzo)，將其改建為市內首間六星級酒店，作價1.7億美元(約13.26億港元)。報道指，是次交易是透過他旗下投資公司和有中東巴菲特之稱的沙特阿拉伯首富瓦利德王子共同持有的四季酒店集團進行，四季已落訂2,100萬美元(約1.64億港元)，該宮殿鄰近名勝羅馬許願池。四季發言人未有回應有關報道。

擬斥1.2億美元翻新 美國新聞網Daily Beast引述買賣文件報道，四季擬以1.2億美元(9.36億港元)翻新該宮殿，料建有約100個房間，還有會議中心、健身室和水療設施等。宮殿座落在不少名勝附近，除了許願池，還有18世紀以大理石建成的「西班牙樓階」(Spanish Steps)和名店街Via dei Condotti，佔盡地理位置吸引游客入住。該宮殿於1650年起興建，共有4座，曾有不少貴族居住。前教宗諾森十一世曾為「業主」，將之改建為教廷法院；近年持有它的地產發展商Sergio Scarpellini因賄賂被捕，該物業遭大拍賣，不少投資者感興趣，惟一場新冠肺炎疫情冰封羅馬旅遊業，大家都打退堂鼓。