蓋茨20歲細女 淪網民攻擊目標 疾呼「我受夠了」黑人男友被指貪錢埋身(有片多圖)

曾是世界首富多年的微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)跟前妻梅琳達(Melinda)育有3名子女，其中細女菲比(Phoebe)芳齡20歲，跟不少年輕人一樣愛在網上放閃，未料因此成為網民攻擊目標。有網民質疑菲比男友無非是貪圖榮華富貴，他的黑人身份惹來大量種族歧視批評。菲比近日受訪時終按捺不住，直言「我受夠了」(I'm done)。 在Instagram(IG)及TikTok分別有逾6.4萬及19.5萬名追隨者的菲比，於去年7月首次證實與同校的史丹福大學同學羅斯(Robert Ross)拍拖。當時她在 IG分享了幾張放閃照，未料旋即引來大量惡毒批評，有人抨擊她與有色人種拍拖，有人則指責羅斯為錢跟她一起。 蓋茨女兒菲比與黑人男友放閃︰

蓋茨女兒｜菲比︰人們對我有很多先入為主的看法 菲比在科技消息網站The Information上周五發布的訪問中反擊，說「人們對我有很多先入為主的看法」，社交平台給予她講述自己故事的機會，並讓她運用家族影響力為自己認為重要的事情發聲，包括女性健康及可持續時裝等。菲比常在TikTok發布她跟父母的片段，包括去年12月跟蓋茨玩擊球遊戲「Boxball」，展露蓋茨在家中的另一面；今年2月又跟母親談論避孕問題。 然而菲比稱她的社交平台，同時充斥著「有關我家庭及與男友關係的誤解及陰謀論」，直言「現在已是2023年了，我已受夠了因為一段跨種族戀愛關係而成為網絡熱話」。 蓋茨玩擊球遊戲「Boxball」︰