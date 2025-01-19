薄餅店推菠蘿Pizza竟索價近千元 平平無奇被指搶錢 有一原因

英國有薄餅店最新推出菠蘿(鳳梨)薄餅，每個索價100英鎊(約947港元)，其就是常見材料做成的菠蘿Pizza，並沒有加添任何矜貴食材，究竟憑乜賣咁貴？事件不尋常得連美國有線新聞網絡(CNN)及英國《衛報》等亦有報道。
該間位於諾里奇市的Lupa薄餅店的老闆和員工，聲稱對夏威夷薄餅感到極度反感，因此他們決定開天價來吸引原者上釣的顧客。餐單上的描述是：「是的，你可以花100英鎊。也來點香檳吧！來吧，你這個怪物！」
老闆之一的沃爾夫(Francis Woolf)說︰「我絕對討厭薄餅上的菠蘿，主廚金亞諾蘭(Quin Jianoran)亦異口同聲：「我喜歡菠蘿汽水，但薄餅上的菠蘿？絕對不行」，直言寧願在薄餅放士多啤梨都不要這種熱帶風情。
夏威夷薄餅被視為「不正宗」
夏威夷薄餅一直是薄餅愛好者爭論的「議題」，有人認為它不夠正宗、是旁門左道的薄餅。2017年，民調機構YouGov進行了關於夏威夷薄餅的民意調查，發現雖然84%英國人說喜歡薄餅、82%喜歡菠蘿，但僅53%人表示他們喜歡薄餅上的菠蘿，41%受訪者表明不喜歡。
夏威夷薄餅的發明通常被認為是於來自希臘的帕諾普洛斯(Sam Panopoulos)，他於1954年20歲時從希臘移民到加拿大，在安大略省經營了幾間餐廳，六十年代開始在薄餅上加入菠蘿，時值夏威夷剛於1959年加入美國。據報帕諾普洛斯把這種薄餅命名為「夏威夷薄餅」，是因為他使用的罐裝菠蘿品牌名為夏威夷。
Lupa薄餅店此舉無非為宣傳，老闆直言暫時沒有人點這個100英鎊的菠蘿薄餅，但承諾若當地報章的正在進行民調最終得出民眾喜歡菠蘿薄餅的結果，店方會把它減價列入菜單。