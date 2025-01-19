薄餅店推菠蘿Pizza竟索價近千元 平平無奇被指搶錢 有一原因

英國有薄餅店最新推出菠蘿(鳳梨)薄餅，每個索價100英鎊(約947港元)，其就是常見材料做成的菠蘿Pizza，並沒有加添任何矜貴食材，究竟憑乜賣咁貴？事件不尋常得連美國有線新聞網絡(CNN)及英國《衛報》等亦有報道。

該間位於諾里奇市的Lupa薄餅店的老闆和員工，聲稱對夏威夷薄餅感到極度反感，因此他們決定開天價來吸引原者上釣的顧客。餐單上的描述是：「是的，你可以花100英鎊。也來點香檳吧！來吧，你這個怪物！」

老闆之一的沃爾夫(Francis Woolf)說︰「我絕對討厭薄餅上的菠蘿，主廚金亞諾蘭(Quin Jianoran)亦異口同聲：「我喜歡菠蘿汽水，但薄餅上的菠蘿？絕對不行」，直言寧願在薄餅放士多啤梨都不要這種熱帶風情。