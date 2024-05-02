美國加州多處海灘近日出現驚嚇畫面，不計其數的「帆水母」(英文俗稱：By-the-Wind Sailor、Velella Velella)沖上岸受困，甚至死亡，留下淡藍色、看來像塑膠片的屍體，密密麻麻的散布在海灘各處。專家指帆水母含輕微毒性，呼籲民眾不要觸碰。
為何帆水母擱淺沙灘？
美媒報道，從4月開始，北從馬林縣(Marin county)、南至聖克萊門特(San Clemente)的海灘，都有大量帆水母沖上岸。研究員指，這可能與加州外海水溫較高，導致風速增加有關。
帆水母航行機制
美國國家公園管理局轄下的雷斯岬國家海岸公園(Point Reyes National Seashore)在官網解釋，「在春天與初夏的月份，雷斯岬海灘遊客可能見到成千上萬的帆水母受困沙灘上。這些藍色水母狀的生物，利用半透明、三角形的帆板，在海洋自由漂浮」。
但由於「航行路線由風向決定，對於這些小水手來說，微風的變化可能是壞消息，如果風向不對、風颳得太大，就可能被吹上岸，且死亡」，如果未被潮浪帶回海裡，就會留下塑膠一般的帆板及浮囊。
生物學家建議
帆水母透過有刺觸鬚，捕食浮游生物，其觸鬚雖毒性較低，但專家仍呼籲民眾不要觸摸。生物學家Liz Sweet表示，如果在海灘遇到帆水母，看一看就好，且要小心，「雖然(觸碰後)只會感到輕微刺痛，但你不知道自己會否過敏。所以，我的建議是只看不碰，亦不要讓你的狗狗吃掉牠們」。
I saw these Velella, known as the By-the-Wind sailor washed up on shore this morning!— Michele Steer (@Michsteer) April 25, 2024
You can see how big they are compared to my shoe! #beachlife #California #running pic.twitter.com/T9yXOhT41S