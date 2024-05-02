美國加州多處海灘近日出現驚嚇畫面，不計其數的「帆水母」(英文俗稱：By-the-Wind Sailor、Velella Velella)沖上岸受困，甚至死亡，留下淡藍色、看來像塑膠片的屍體，密密麻麻的散布在海灘各處。專家指帆水母含輕微毒性，呼籲民眾不要觸碰。

為何帆水母擱淺沙灘？

美媒報道，從4月開始，北從馬林縣(Marin county)、南至聖克萊門特(San Clemente)的海灘，都有大量帆水母沖上岸。研究員指，這可能與加州外海水溫較高，導致風速增加有關。

帆水母航行機制

美國國家公園管理局轄下的雷斯岬國家海岸公園(Point Reyes National Seashore)在官網解釋，「在春天與初夏的月份，雷斯岬海灘遊客可能見到成千上萬的帆水母受困沙灘上。這些藍色水母狀的生物，利用半透明、三角形的帆板，在海洋自由漂浮」。