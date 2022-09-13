亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)支持的太空探索企業藍色起源(Blue Origin)，旗下 「新謝潑德號」(New Shepard)火箭周一(12日)升空任務宣告失敗；運載實驗室儀器的太空艙則安全著陸。

藍色起源載貨火箭發射失敗 升空1分鐘墜毀(有片)

「新謝潑德號」運載火箭，星期一在德州西部的發射場升空，是公司第23次飛行任務。火箭搭載美國太空總署(NASA)的實驗等貨物到太空邊緣，在微重力下短暫停留。但在發射後約1分鐘、火箭離地約8公里後，引擎突然起火，觸發緊急系統，太空艙啟動噴射系統脫離火箭，之後打開降落傘，於指定範圍內安全著陸。

新謝潑德號 停飛直至有調查結果 「藍色起源」表示，事件是由於推進器故障引致，但太空艙逃生系統成功發揮作用，火箭無載人，事件反映太空艙成功與發射器分離，確保不受事故影響，太空艙墜回地面後亦無造成其他人員傷亡。 不過，這是藍色起源向大眾提供服務以來的首宗重大事故，美國聯邦航空總署(FAA)宣布暫停「新謝潑德號」的發射，直至調查結果出爐。