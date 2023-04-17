藝術家奈良美智指控未經授權圖像　大阪綜合渡假村營運道歉

取得日本政府批准，在大阪建設首個包括賭場的綜合渡假村項目的日本美高梅渡假村，今日（17日）發表聲明，承認「很可能在未獲得同意」的情況下，採用了藝術家奈良美智的作品相似的圖片作為預想圖，並為此作出道歉。

奈良美智上周四（14日）在個人Twitter上指控，有關大阪的綜合渡假村項目的預想圖，在沒有得到其許可下使用了他在2005年於青森縣立美術館設置的作品「青森犬」，並成為了當地的地標。奈良表示：「有一個大型的犬隻作品出現，這沒有得到我的批准使用。或者更準確地說，我沒有被徵詢之下被採用了。」

美高梅方面今日表示，有關圖像並不是打算在未經同意下採用，而是沒有注意有關問題。又表示會刪除有關的影像，以及檢討問題並在往後避免事件再發生。而負責有關項目的大阪府及大阪市當局表示，有關圖像是由歐力士及美高梅的合營集團在2021年7月提供的公開資料，疑為採用了奈良美智的「青森犬」，以及另一位藝術家村上的花紋圖畫。