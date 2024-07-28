藥劑師警告：12種藥絕不能與咖啡同服 恐有「災難副作用」感冒藥都有份？

不少人每日睡醒後、上班前都會跟一杯咖啡，有藥劑師警告，某些藥物不應與咖啡一起服用，否則可能導致「災難性的副作用」，如過量出血等。
英國《每日郵報》訪問了藥劑師Jennifer Bourgeois和HaVy Ngo-Hamilton，點名了12種藥物，警告不應與咖啡同時服用︰
1 抗抑鬱藥
Bourgeois指，咖啡因可能會與抗抑鬱藥發生互動，導致血壓危險性上升。特別是老一類的抗抑鬱藥，如三環類和單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)，會阻止身體正常代謝咖啡因，導致其在體內停留時間過長，引起持續的高心率和高血壓。
藥物例子：氟伏沙明(Fluvoxamine)、苯乙肼(Nardil)、反苯環丙胺(Parnate)。
2 非處方感冒和過敏藥
部分非處方感冒藥含有偽麻黃碱(pseudoephedrine)，這會刺激大腦反應。與咖啡一起服用可能會加劇這些症狀，使人感到焦慮和緊張。Ngo-Hamilton建議，在喝咖啡前2小時或4小時後再服用這些藥物。
藥物例子：Sudafed、Mucinex。
3 糖尿病藥物
Ngo-Hamilton指出，任何含咖啡因的飲料都會增加血糖水平，而如咖啡內有糖或奶更甚，因此又喝咖啡又服糖尿藥，會降低藥物效果；建議先密切監測血糖水平，再決定應與咖啡同服這類藥物。
藥物例子：胰島素(insulin)、二甲雙胍(metformin)。
4 抗生素
Bourgeois指出，某些抗生素會抑制咖啡因的代謝，導致血液中咖啡因水平上升，使人感到心跳加速和緊張。
藥物例子：環丙沙星(Cipro)。
5 薄血藥
咖啡因會抑制薄血藥的分解，使藥物在體內停留時間過長，一旦身體有輕微損傷，可能導致過量出血。Ngo-Hamilton建議，在服用薄血藥後至少等待6至8小時，再喝咖啡。
藥物例子：華法林(warfarin)。
6 降壓藥
咖啡因會增加心率和血壓，與降壓藥的效果相抵。 Ngo-Hamilton建議，在喝咖啡或其他含咖啡因2小時前，或4小時後，再服用降壓藥。
藥物例子：β受體阻滯劑(beta blockers)。
7 甲狀腺藥物
Ngo-Hamilton指，任何食物或水(包括咖啡)都會減少身體對這些藥物的吸收率。建議空腹用水服用這些藥物，並等待30至60分鐘後才再攝取咖啡因。
藥物例子：左旋甲狀腺素(levothyroxine)。
8 阿茲海默症藥物
Ngo-Hamilton指，咖啡會使血腦屏障變緊，減少阿茲海默症藥物進入大腦的效果。建議在喝咖啡2小時前或4小時後，才再服用阿茲海默症藥物。
藥物例子：多奈哌齊(Donepezil)、重酒石酸卡巴拉汀(Rivastigmine)。
9 骨質疏鬆症藥物
Ngo-Hamilton指，咖啡會減少身體對骨質疏鬆症藥物的吸收，使其效果減弱。建議在喝咖啡2小時前，或4小時後，再服用骨質疏鬆症藥物。
藥物例子：利塞膦酸(Risedronate)、伊班膦酸(Ibandronate)。
10 哮喘藥
Ngo-Hamilton指，咖啡會加劇哮喘藥的副作用，包括易怒和不安等。建議在喝咖啡4小時前，或4小時後，再服用哮喘藥。
藥物例子：氨茶鹼(aminophylline)、茶鹼(theophylline)。
11 專注力失調及過度活躍症(ADHD)藥物
Bourgeois指，咖啡和ADHD藥物均屬興奮劑，合併使用會導致過度刺激。
藥物例子：阿得拉(Adderall)、哌甲酯(Ritalin)。
12 抗精神病藥
Ngo-Hamilton指，咖啡會減少身體對抗精神病藥的吸收，使其效果減弱。建議躁狂症發作時完全避免咖啡。
藥物例子：氯氮平(clozapine)、利培酮(risperidone)、奧氮平(olanzapine)。