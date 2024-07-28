藥劑師警告：12種藥絕不能與咖啡同服 恐有「災難副作用」感冒藥都有份？

不少人每日睡醒後、上班前都會跟一杯咖啡，有藥劑師警告，某些藥物不應與咖啡一起服用，否則可能導致「災難性的副作用」，如過量出血等。 英國《每日郵報》訪問了藥劑師Jennifer Bourgeois和HaVy Ngo-Hamilton，點名了12種藥物，警告不應與咖啡同時服用︰ 1 抗抑鬱藥 Bourgeois指，咖啡因可能會與抗抑鬱藥發生互動，導致血壓危險性上升。特別是老一類的抗抑鬱藥，如三環類和單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)，會阻止身體正常代謝咖啡因，導致其在體內停留時間過長，引起持續的高心率和高血壓。

藥物例子：氟伏沙明(Fluvoxamine)、苯乙肼(Nardil)、反苯環丙胺(Parnate)。 2 非處方感冒和過敏藥 部分非處方感冒藥含有偽麻黃碱(pseudoephedrine)，這會刺激大腦反應。與咖啡一起服用可能會加劇這些症狀，使人感到焦慮和緊張。Ngo-Hamilton建議，在喝咖啡前2小時或4小時後再服用這些藥物。 藥物例子：Sudafed、Mucinex。 3 糖尿病藥物 Ngo-Hamilton指出，任何含咖啡因的飲料都會增加血糖水平，而如咖啡內有糖或奶更甚，因此又喝咖啡又服糖尿藥，會降低藥物效果；建議先密切監測血糖水平，再決定應與咖啡同服這類藥物。

藥物例子：胰島素(insulin)、二甲雙胍(metformin)。 4 抗生素 Bourgeois指出，某些抗生素會抑制咖啡因的代謝，導致血液中咖啡因水平上升，使人感到心跳加速和緊張。 藥物例子：環丙沙星(Cipro)。 5 薄血藥 咖啡因會抑制薄血藥的分解，使藥物在體內停留時間過長，一旦身體有輕微損傷，可能導致過量出血。Ngo-Hamilton建議，在服用薄血藥後至少等待6至8小時，再喝咖啡。 藥物例子：華法林(warfarin)。 6 降壓藥 咖啡因會增加心率和血壓，與降壓藥的效果相抵。 Ngo-Hamilton建議，在喝咖啡或其他含咖啡因2小時前，或4小時後，再服用降壓藥。

藥物例子：β受體阻滯劑(beta blockers)。

7 甲狀腺藥物 Ngo-Hamilton指，任何食物或水(包括咖啡)都會減少身體對這些藥物的吸收率。建議空腹用水服用這些藥物，並等待30至60分鐘後才再攝取咖啡因。 藥物例子：左旋甲狀腺素(levothyroxine)。 8 阿茲海默症藥物 Ngo-Hamilton指，咖啡會使血腦屏障變緊，減少阿茲海默症藥物進入大腦的效果。建議在喝咖啡2小時前或4小時後，才再服用阿茲海默症藥物。 藥物例子：多奈哌齊(Donepezil)、重酒石酸卡巴拉汀(Rivastigmine)。 9 骨質疏鬆症藥物 Ngo-Hamilton指，咖啡會減少身體對骨質疏鬆症藥物的吸收，使其效果減弱。建議在喝咖啡2小時前，或4小時後，再服用骨質疏鬆症藥物。