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國際
2024-02-08 10:30:00

蘆筍占卜女巫預言2024：英王室有人離婚、全球政壇有「大事發生」

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蘆筍占卜女巫預言2024：英國王室有人離婚、全球政壇動盪

蘆筍占卜女巫預言2024：英國王室有人離婚、全球政壇動盪

蘆筍不只拿來吃，竟然能拿來算命！外國一名女巫使用「蘆筍通靈算命」大法，預測2024年英國王室將會有成員離婚或分居、甚至還說全球政壇會發生動盪。

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蘆筍占卜師的準確預測

現年67歲女巫帕金頓(Jemima Packington)號稱是全球唯一的蘆筍占卜師，她曾準確預測英國退出歐盟、網球選手安迪穆雷溫布頓奪冠以及英女王伊麗莎白二世的去世。

帕金頓自稱，她從8歲開始接觸算命，並向年邁的姑姑學得這項特殊的算命本事。她的占卜方法，就是拿著她家鄉「沃斯特夏」生產的蘆筍，抓起一把往上面一拋，等待蘆筍落地之後，看著地上排列的情況，去預測未來發生的事情。例如蘆筍是朝前還是朝後？或蘆筍上的孢子如何掉落，這些都是她預測未來所要觀察的細節。

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蘆筍占卜師也為2024年做了幾項最新預測:

1.全球政權更迭浪潮

帕金頓稱，全球各地將不斷發生政權更迭狀況，而且規模空前，人們對現階段元首都感到厭倦。

2.英國王室醜聞

王室成員將離婚或分居。

3.英國巴黎奧運表現不佳

2024年巴黎夏季奧運，英國隊很難取得巨大成功。

4.極端主義垮台

英國的極端主義團體將失去支持。

5.美國第一任女性總統

世界領導人將接連死去，美國將迎來首任女總統。

6.英國政治的轉變

英國將在新任元首帶領下重拾活力。

7.電視沒落

領有高薪的大量電視名人將失去工作。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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