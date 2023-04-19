蘇丹仍未能停火　日本率先宣布計劃撤僑

蘇丹軍隊與快速支援部隊的內訌仍然繼續，並且指控對方違反了24小時的人道停火協議。而日本在今日（19日）下午宣布，計劃派出自衛隊飛機到當地撤離滯留的約60名公民。

蘇丹雙方雖然在周二（18日）宣稱因為人道理由停火24小時，然而一名在首都喀土穆的教師向外國媒體批評：「根本沒有人聽以及尊重停火。」他在受訪時，背景仍然聽到槍炮的聲音。他又指，其中一名的學生遭受到流彈打中頭部。他表示，當地的食物供應越來越不足，而商店與超市仍然關門，雖然當地電力供應仍然穩定，不過不知道何時被切斷。