蘇丹仍未能停火　日本率先宣布計劃撤僑

蘇丹軍隊與快速支援部隊的內訌仍然繼續，並且指控對方違反了24小時的人道停火協議。而日本在今日（19日）下午宣布，計劃派出自衛隊飛機到當地撤離滯留的約60名公民。
蘇丹雙方雖然在周二（18日）宣稱因為人道理由停火24小時，然而一名在首都喀土穆的教師向外國媒體批評：「根本沒有人聽以及尊重停火。」他在受訪時，背景仍然聽到槍炮的聲音。他又指，其中一名的學生遭受到流彈打中頭部。他表示，當地的食物供應越來越不足，而商店與超市仍然關門，雖然當地電力供應仍然穩定，不過不知道何時被切斷。
聯合國指有人員遭襲擊及性侵
聯合國救援人員表示，有當地的人道支援人員受到襲擊以及性侵，而當地至今已有接近200人死亡。
日本內閣官房長官松野博一在下午緊急召開記者會，表示目前有60名國民在當地滯留，正計劃安排自衛隊的飛機接送回國。松野在記者會上表示：「直到目前為止，未有收到有關於滯留國民受到生命危險或受傷的報告，我們已知道當地情況嚴峻，食水及糧食不足，而且不時出現停電。」松野表示，政府已成立危險處理辦公室，並會確保國民的安全。日本表示已知在當地的非政府組織以及日本國際支援機構，有約60名國民在當地，並準備派自衛隊飛機將他們接回日本。