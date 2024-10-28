蘇丹內戰村莊遭屠殺！至少124人遇害「遺體擺滿地」　婦女遭遇性暴力

RSF針對傑濟拉州平民的暴力行為越演越烈

綜合《天空新聞》、《法新社》等外媒，自2023年4月以來，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）一直與蘇丹武裝部隊（SAF）交戰，但在近日傑濟拉州RSF的指揮官叛逃到SAF後，RSF針對傑濟拉州平民的暴力行為越演越烈。傑濟拉州位於首都喀土穆（Khartoum）以南。

「哈薩希薩」（Hasaheisa）抵抗委員會是協調蘇丹援助的數百個志工組織之一，這個組織發給《法新社》的聲明指出，自25日上午以來，「薩里哈和阿茲拉克（Azraq）的村莊一直受到攻擊」。該志工組織表示，僅在薩里哈，攻擊就造成50人死亡、200多人受傷，報告並指出，受到砲擊和狙擊手的阻撓，「無法從村莊將無國界醫生組織（RSF）的傷者撤離」。

另一個志工組織「馬達尼」（Madani）抵抗委員會的成員塔里克（Mohamed Tarek）表示，「截至目前，我們收到的死亡人數為124人，但由於通訊中斷，我們無法確認這一數字或死亡人數是否有所上升」。塔里克指，還有很多受傷的平民，因沒有醫護人員與設備齊全的醫院，而無法獲得醫療協助。