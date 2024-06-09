蘇丹內戰｜叛軍炮擊人口重鎮　至少40人死逾50傷

6日，蘇丹首都喀土穆西部的恩圖曼（Omdurman）北部遭到叛軍「蘇丹快速反應部隊」砲擊，目前造成至少40人死亡，逾50人受傷。

發射了50多發砲彈

據土耳其媒體İLKHA新聞社6日報道，蘇丹（Republic of the Sudan）首都喀土穆（Khartoum）恩圖曼市北部卡拉里區（Karari）人口稠密，有政府軍「蘇丹武裝部隊」的若干軍事基地，完全由蘇丹武裝部隊控制。有消息人士稱，快速反應部隊從喀土穆巴里市（Bahri）的陣地發射了50多發砲彈：「大砲和導彈轟炸對當地民眾的房屋和服務設施造成了大規模破壞。」

恩圖曼市的卡拉里抵抗委員會協調組織6日在社交媒體上發文稱，蘇丹快速反應部隊從其在北喀土穆的駐地，向恩圖曼市北部的多個社區發射砲彈，造成至少22名平民死亡，另有45人受傷。聲明稱，由於一些傷者尚未被送往當地醫院，預計死傷人數會更多。